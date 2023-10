Spider-Man 2: misiones de sigilo convierten a Mary Jane en John Wick

Marvel’s Spider-Man 2 ha salido y todos los fans del superhéroe arácnido no han parado de sorprenderse con los nuevos detalles del juego. Uno de estos detalles son las misiones de sigilo de Mary Jane. Estas han superado las expectativas de los jugadores a comparación de entregas anteriores.

En el nuevo juego de Spider-Man, las misiones de sigilo de Mary Jane son un punto de tranquilidad ante las frenéticas misiones que tenemos que abordar con el superhéroe arácnido. En estas Mary Jane pone a prueba todo lo que aprendió con Silver Sable y demuestra las habilidades que ni siquiera en los comics pudimos ver.

Las misiones de Mary Jane le dan un toque diferente al juego de Insomniac.

Silver Sable para quienes no la recuerden, se trata de la antagonista del primer juego de Spider-Man de Insomniac. Una villana que sin lugar a dudas le dio bastantes problemas a Peter Parker. Gracias a esto, Mary Jane puede hacer más cosas a parte de lanzar ladrillos hacer derribos sigilosos con su cuerpo.

Esta versión mejorada y entretenida de Mary Jane bebe de los juegos de PlayStation. Desde el sigilo de Ellie en The Last of Us Part II hasta la resistencia de Lara Croft en Tomb Rider. Todo en conjunto hace que Mary Jane se parezca a una versión femenina de John Wick, cosa que los fans aprovecharon para hacer numerosos memes.

Sin lugar a dudas, Spider-Man 2 y sus misiones de sigilo le dan un respiro a la jugabilidad repetitiva de Peter Parker y Miles Morales. Por otro lado, abre la puerta de un posible juego en solitario de Mary Jane aunque esto son simples especulaciones. Puesto que, al tratarse de dos modos de juego tan distintos en uno solo puede dar a puertas a dicha conversación en un futuro.

Mary Jane cobra una faceta mucho más relevante en el nuevo juego de Spider-Man.

Por ahora, el nuevo juego de Spider-Man ha dado mucho de qué hablar, teniendo en cuenta que, las misiones de Mary Jane son solo uno de los miles de detalles que podremos encontrar. La franquicia estelar de PlayStation para este año busca nominaciones a The Game Awards 2023 con Spider-Man 2 y sus misiones de sigilo.

Vía: Kotaku