SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake – Reseña

En el 2020, Bob Espoja regresó al mundo de los videojuegos —después de muchos juegos que no convencieron al público— con el título SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated, una reimaginación del juego del mismo nombre que fue lanzado para PlayStation 2, Xbox y GameCube. Ahora gracias al éxito del ‘remake’ del 2020, Purple Lamp Studios ha desarrollado una nueva aventura de nuestro amigo de pantalones cuadrados. SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es el nombre del nuevo videojuego protagonizado por Bob Esponja y Patricio Estrella, el cual llegará el 31 de enero para PlayStation 4, Nintendo Switch, PC y Xbox One.

Es momento de conocer, en nuestra reseña de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, si el nuevo videojuego de Purple Lamp Studios vale o no la pena.

Índice de la reseña de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

«¿Están listos chicos? Sí capitán estamos listos»

La historia de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake no intenta ser compleja y se siente como algo que facilmente podría suceder en una película de la franquicia. Ya que esta es una aventura exclusiva de Bob Esponja y Patricio Estrella, que nos servirá de apoyo, en la cual salvaremos a nuestros amigos y no los controlaremos como sí sucedía en Battle for Bikini Bottom – Rehydrated. La historia de The Cosmic Shake inicia cuando Bob Esponja (SpongeBob SquarePants) y Patricio Estrella encuentran un burbujero mágico capaz de cumplir los alocados deseos de nuestros protagonistas.

Como es de esperar, Bob Esponja y Patricio Estrella no se contienen y piden toda clase de deseos, los cuales sumergen a Fondo de Bikini en un completo caos. Por esta razón, los habitantes más «ilustres» y algunos de los lugares icónicos de Fondo de Bikini han desaparecido y están esparcidos por diferentes dimensiones conectadas con Fondo de Bikini. Nuestra misión es recolectar medusas mágicas y para que Madame Kassandra nos ayude a regresar a Fondo de Bikini a la normalidad. Además, mientras recolectamos lo que se nos pide, recuperaremos a nuestros amigos con ayuda del burbujero mágico.

Para entender mejor la historia de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake escuchen al público objetivo del nuevo juego de Purple Lamp Studios

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es un juego para disfrutar en familia

El característico humor de Bob Esponja está presente en The Cosmic Shake.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es un juego de plataformas tranquilo y fácil para ser disfrutado —en especial— por los más pequeños de la casa. Así que, como dijimos anteriormente, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake es un juego para disfrutar junto a los más pequeños de la casa. Claro está que, si somos fanáticos de la creada en 1999 por Stephen Hillenburg, encontraremos constantemente guiños a episodios, lugares y trajes que hemos visto a lo largo de los 24 años de vida de la franquicia.

En cada uno de los escenarios —e incluso en fondo de Bikini— encontraremos divertidos minijuegos.

En SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake viajaremos a traves de siete mundos, ambientados en escenarios como el salvaje oeste, el ‘set’ de una película de Kung-Fu, un mundo de piratas con el Holandés volador y hasta un nivel ambientado en ‘Halloween’ entre otras sorpresas que tiene Purple Lamp Studios para los fanáticos de nuestro amigo de pantalones cuadrados. Nuestros movimientos no son tan elaborados como en un juego del fontanero de Nintendo, pero son adecuados para el reto que propone el juego. A nuestra disposición tendremos doble saltos, planear —con la ayuda de nuestra caja de pizza—, una util patada de Karate o un gancho para balancearnos por las diferentes dimensiones que visitaremos.

Cada escenario cuenta con una temática unica y habilidades nuevas

El sigilo también está presente en SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake.

La historia de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake nos invita a tener una experiencia lineal, fácil de digerir para un niño. Sin embargo, cada una de las habilidades que aprendemos a lo largo de las siete dimensiones —ocho si contamos a Fondo de Bikini— nos ayudarán a encontrar nuevos caminos en los anteriores mundos o incluso acceder a nuevos lugares de Fondo de Bikini para conseguir doblones. Con estos doblones podremos desbloquear, en la tienda, los 30 trajes que Purple Lamp Studios ha incluido de The Cosmic Shake adicionales a los que nos otorga el juego al entrar en cada dimensión.

Los escenarios en SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake son sencillos así que, les recomendamos no sobre pensar y escuchar al niño interior de cada uno —o el que nos esté acompañando— para encontrar la mejor ruta o la solución a un camino sin salida que nos podamos encontrar. En cuanto a la duración, la historia principal de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake puede tardar —si no paramos para hacer misiones secundarias en Fondo de Bikini—unas 10 horas. Sin embargo, completarlo tampoco implica una gran inversión de tiempo.

Algunos de los acertijos de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake requerirán de algo de nuestra ayuda para ser resueltos por los jugadores más novatos o jóvenes de la casa.

Risas localizadas

A nivel de gráficos, SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake cumple con una ambientación perfecta para el mundo de Bob y Patricio. Escenarios llenos de guiños a la serie, con un buen número de enemigos y varias formas de explorarlos. Sin embargo, en nuestra reseña de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake, tuvimos en varias ocasiones tasas irregulares de fotogramas. En especial en momentos que involucraban explosiones y varios enemigos.

El sonido del juego, con unos leves problemas que serán seguramente arreglados para su lanzamiento, la experiencia es muy satisfactoria. Desafortunadamente, el doblaje al español de Latinoamérica no estuvo disponible durante el tiempo en que documentamos SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake para nuestra reseña. No obstante, THQ Nordic y Purple Lamp Studios han afirmado que para el lanzamiento las voces de nuestra región estarán disponibles. Sin lugar a duda esta es una razón de peso para regresar a Fondo de Bikini.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake 7.5/10 Nota Lo que nos gustó - Localización al español de Latinoamérica.

- Un juego amable para introducir a los más jóvenes en el género.

- Muchos guiños a la serie. Lo que no nos gustó - Problemas de estabilidad.

- No cuenta con multijugador local.

- solo se puede usar a Bob Esponja. En resumen SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake no es un juego que pretender ser consagrado por los fanáticos de hueso duro de los videojuegos. Ya que el título de Purple Lamp Studios —a pesar de sus falencias técnicas y su simple diseño de niveles— está hecho para que los más jóvenes se diviertan con él. Esta ha sido precisamente nuestra experiencia. Sentarnos con nuestro hijo y verlo evolucionar a través de los escenarios mientras se ríe y disfruta de las ocurrencias de los personajes es un precio que sin lugar a duda vale la pena pagar para volver a disfrutar de "El mejor amigo que podrías desear".

Reseña hecha con una copia digital para Xbox One de SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake provista por THQ Nordic.