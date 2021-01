Ya no tenemos nuevos episodios de The Mandalorian y tendremos que esperar un buen tiempo para que llegue la próxima serie basada en el universo Star Wars, pero eso no es excusa para mantenernos alejados de esta franquicia. Epic Games Store nos está ofreciendo completamente gratis el videojuego Star Wars Battlefront II: Celebration Edition. Esto nos permitirá participar de las batallas más épicas de una galaxia muy, muy lejana.

Star Wars Battlefront II fue lanzado originalmente a finales de 2017 y fue objeto de una gran controversia por su uso de microtransacciones. A lo largo de los años, este título logró dejar el escándalo atrás. Se convirtió en una excelente experiencia multijugador llena de referencias a la saga cinematográfica y sus series. Sin embargo, tenemos algunos problemas con su modo historia.

Podremos descargar Star Wars Battlefront II completamente gratis mediante Epic Games Store entre el 14 de enero de 2021 y las 11:00 a.m. del 21 del mismo mes (hora de Colombia). Esta versión es la Celebration Edition, que incluye todas las opciones cosméticas y contenido inspirado en El Ascenso de Skywalker.

Para agregar este juego gratis a su colección, solo deben entrar a su página en Epic Games Store y dar click en el botón ‘Obtener’.

Epic Games Store también reveló que el juego gratis de la próxima semana será el título de estrategia por turnos Galactic Civilizations III.

Fuente: Epic Games Store