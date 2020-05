A lo largo de la segunda mitad de 2019, los últimos tres juegos de Quantic Dream —Heavy Rain (2010), Beyond: Two Souls (2013) y Detroit: Become Human (2018)— llegaron a PC vía Epic Games Store. Ahora, tras casi un año de espera, los usuarios de Steam pronto podrán disfrutar de estas aclamadas aventuras gráficas dirigidas por David Cage.

Por medio de un ‘teaser’, el estudio francés ha dado a conocer que las demo de los tres juegos ya están disponibles para descargar en Steam. Aunque las versiones completas aún no están disponibles, Quantic Dream ha informado que se pondrán a la venta el 18 de junio.

A continuación, unas pequeñas sinopsis de los mencionados títulos:

Heavy Rain es un ‘thriller’ psicológico en el que los jugadores toman control de cuatro personajes cuyas vidas se ven afectadas por las acciones del «asesino del origami».

Beyond: Two Souls es una historia sobrenatural que sigue la vida de Jodie Holmes (Ellen Page), una chica que posee una conexión con una misteriosa y poderosa entidad.

Detroit: Become Human es una aventura gráfica ambientada en un mundo en el que la existencia de androides ha conllevado al aumento del desempleo y ha motivado el odio hacia los androides. Sin embargo, una revolución se está cocinando en la ciudad de Detroit.

Para saber más sobre Detroit: Become Human, recomendamos leer nuestra reseña.

Fuente: canal oficial de Quantic Dream en YouTube