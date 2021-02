Super Mario 3D World + Bowser’s Fury – Reseña

Super Mario 3D Land supuso todo un cambio para los títulos plataformas portátiles de la franquicia Super Mario. Mientras todos sus predecesores habían seguido el formato clásico lateral, por más que New Super Mario Bros. diera inicio a una renovada subsaga apoyada en elementos gráficos modernos, poco se había hecho para refrescar la fórmula portable manteniendo la esencia que hacen especiales a los juegos de Mario. Algo que efectivamente logró el juego para 3DS.

Un par de años después, en 2013, la secuela Super Mario 3D World llegó a la casera Wii U y se mantuvo como un digno exponente del estilo clásico, pero en ambientes 3D plataformeros con cámara predefinida. A su vez, el juego hacía un guiño al Super Mario Bros. 2 occidental (no The Lost Levels) al permitir cuatro jugadores simultáneos con los mismos personajes del juego de NES: Mario, Luigi, Peach y Toad. Estos cuatro volvieron a compartir escenario en Switch gracias a New Super Mario Bros. U Deluxe, pero fue en Wii U donde se dio por primera vez esta secuela directa de 3DS y espiritual de NES.

Super Mario 3D World saca sus garras en Switch

Era cuestión de sentarse a esperar que la consola híbrida por excelencia de Nintendo adaptara otra joya que pudo haber pasado desapercibida por las bajas ventas de su predecesora. En esta ocasión, en lugar de una versión “Deluxe” con pocas novedades, optaron por seguir la ruta de la precuela Captain Toad: Treasure Tracker y ofrecer un aliciente adicional para adquirirlo nuevamente en Switch. Pero antes de pasar al modo dedicado a Bowser, vale la pena resaltar algo de lo que se introdujo en esta versión de SM3DW.

La primera diferencia yace en la amplia diversidad de controles compatibles en la edición para Wii U (GamePad, Pro, Wiimote, Classic Pro), ahora reducida a los -poco fiables- Joy-Con y el control Pro para Switch. Cada Joy-Con se puede utilizar de forma individual como si fuese un Wiimote, pero en definitiva no es la forma más cómoda de jugar este plataformas 3D dado el reducido tamaño del control. Eso en el caso de poderse, ya que en el nuestro y a pesar del buen uso, el Joy-Con derecho no se sincroniza de forma individual (solo en conjunto con el izquierdo) y el Joy-Con izquierdo a su vez sufre de ‘drift’, por lo cual es imposible jugar sin que el personaje se mueva solo hacia arriba.

Por fortuna y como es natural, los controles de GameCube son compatibles haciendo uso del adaptador USB para Switch, una opción que no dudamos en recomendar de contar con dichos periféricos -dada la fortaleza de su stick-, o el control Pro en su defecto. Los niveles de Captain Toad por obvias razones prescinden del GamePad (obligatorio en Wii U) y ahora se pueden jugar con hasta cuatro personajes. Dada la descontinuación de Miiverse, los sellos obtenidos en cada nivel pueden ser usados a todo color en el modo fotográfico replicado de Super Mario Odyssey.

Además de cuatro jugadores en la misma consola, una nada despreciable adición en SM3DW para Switch es su modo en línea, para hasta cuatro jugadores en la lista de amigos que tengan el juego; o wireless local, cada uno con su consola. A los usuarios de Switch Lite les interesará saber que el juego corre a máximo 30 fps en modo portátil. Por otra parte, se suma compatibilidad con figuras Amiibo, enfocada en los nuevos Cat Mario, Cat Peach, al igual que Bowser y Bowser Jr.. Escanear a Cat Mario da acceso a la ‘campana de invencibilidad’ que transforma en White Cat Mario, actuando igual que el White Tanooki Mario cuando se pierden muchas vidas.





Papá enojado, presentando a Bowser

Bowser’s Fury es el reluciente juego alterno a ritmo de ‘heavy metal’ donde Nintendo sirve el plato fuerte, tanto para quienes ya hubiesen jugado SM3DW en Wii U y quieran algo fresco, como una muy llamativa opción para quienes prefieran una campaña corta diferente al multijugador local/online base, sea solos o en pareja. Lo mejor de todo, es un modo accessible desde el principio y no es necesario completar SM3DW con sus varios finales para desbloquear el escenario de Bowser Furioso.

En cierta reminiscencia a Super Mario Sunshine, Bowser Jr. pide ayuda a Mario para rescatar a su padre de una extraña sustancia negra que ha invadido el Lago Lapcat (Mar de los Zarpazos), un pequeño mundo abierto que a su vez recuerda al Reino del Lago en Super Mario Odyssey. Dicha sustancia corrompe a las criaturas felinas que habitan las islas alrededor del lago y convierte a Bowser en un iracundo gigante tipo kaiju, al que solo se puede enfrentar cuando Mario obtiene una Gigacampana y queda a su nivel. Para activar la Gigacampana es necesario recolectar ‘Cat Shines’ (Sol felino) a través de breves misiones o repartidos en el lago y sus islas.

Hay dos fases en Bowser’s Fury. En la primera, Bowser permanece “hibernando” en su caparazon en el centro del lago y Mario puede recolectar los ‘Cat Shines’ a su propio ritmo. Pasados unos minutos comienza a llover, Bowser despìerta y desata su furia, lanzando bolas y ráfagas de fuego, pegando bruscos saltos en busca de Mario para atacarlo y en general actuando sin control. Ante esto solo es posible huir o encontrar un ‘Cat Shine’ que encienda uno de los faros del lago, luz que repele a Bowser Furioso y lo envía a hibernar nuevamente, para repetir el ciclo en unos minutos.

No es una ciencia exacta. En las primeras etapas, Bowser Furioso puede aburrirse si Mario se esconde lo suficiente, causando su retiro prematuro pero sin reducir su salud. A veces puede aparecer dos veces continuas si un ‘Cat Shine’ es obtenido a través de una misión en medio del caos. Conforme se recolectan más ‘Cat Shines’, Bowser no se retirará y continuará en su estado de furia atacando, aún cuando no vea a Mario. En cierto punto avanzado las luces de los faros tampoco tendrán efecto sobre él y solo restará combatirlo directamente en forma colosal. En estas batallas, solo las garras de Giga Cat Mario o preferiblemente saltos de pisotón en la barriga de Bowser, pueden reducirle su energía.









Tras 50 ‘Cat Shines’ y unos seis enfrentamientos hasta derrotar a Bowser, se completa la historia principal de Bowser’s Fury. Pero es posible seguir explorando el mundo abierto, porque nuevos ‘Cat Shines’ y fragmentos son habilitados para un total de 100. No solo toma el motor de juego de Super Mario Odyssey, sino que se siente como un reino más de la aventura original de Mario en Switch, pero lo bastante único. Resulta algo corto, pero no por ello menos atractivo, y la otra mitad de soles felinos generan el suficiente interés sin necesidad de recurrir a guías.

Debido a su escasa aparición en SM3DW, es grato que el dinosaurio Plessie tenga mayor protagonismo y cumpla a cabalidad el rol de Yoshi (con moneda y todo) en otro tiempo, de un mayor tamaño, claro está. Es genial que no se le hayan impuesto muchas limitaciones dentro de la libertad de movimiento en el lago y podamos arrasar cuantos obstáculos y enemigos sean posibles, o usarlo como propulsor. Sin dejar atrás que es una pieza clave en la batalla final para exorcizar la furia de papá Bowser.









Super Mario 3D World + Bowser’s Fury 9/10 Nota Lo que nos gustó - Bowser's Fury.

- El multijugador 'online' para SM3DW es una buena adición.

- Bowser Furioso como 'kaiju' es mucho más impactante que Meowser.

- El excelente multijugador local que sigue siendo SM3DW.

- La rejugabilidad de SM3DW por estrellas, banderas y sellos. Lo que no nos gustó - La función de Amiibo (que no tenía en Wii U) no aporta mucho.

- Bowser's Fury es algo corto. En resumen Super Mario 3D World + Bowser’s Fury no se conforma con darle una segunda oportunidad a uno de los mejores títulos multijugador antes exclusivos de Wii U, sino que le suma un corto mundo abierto alterno que parece una expansión de Odyssey, a la vez un prometedor experimento de lo que el futuro puede traerle a Mario y compañía. Bowser’s Fury sacude los cimientos del Reino Champiñón, estética, jugable y musicalmente, con una imponente nueva forma para el padre de Bowser Jr. que nos hace esperar más títulos de Nintendo “lanzándose al agua” con ese tipo de propuestas no convencionales.

Reseña hecha con una copia digital de Super Mario 3D World + Bowser’s Fury para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.