Nintendo atribuye el éxito de Super Mario Bros. Wonder al multijugador y a la película

2023 fue un gran año para Nintendo. Todos estamos al tanto del éxito del espectacular The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, pero no el el único gran título que salió ese año. Super Mario Bros Wonder se convirtió rápidamente en el título más vendido protagonizado por el personaje más reconocido de Nintendo y la empresa parece tener claro a qué se debe ese enorme éxito.

Durante una sesión de preguntas y respuestas con sus accionistas, Shuntaro Furukawa —presidente de Nintendo— respondió a una pregunta sobre los número de ventas de la compañía hablando sobre Super Mario Bros Wonder y las razones del éxito en su lanzamiento.

A continuación presentamos nuestra traducción de su respuesta:

«Las ventas de Super Mario Bros Wonder han aumentado más rápido que las de otros títulos de Super Mario Bros. El juego ha sido bien recibido en términos de contenido, pero creo que otro factor es que puede ser jugado por dos o más personas. Alrededor de la mitad de las personas que juegan este juego lo hacen en modo multijugador, así que creo que el título se ajustó a la necesidad de un juego que muchos puedan disfrutar con familia y amigos en la temporada de fin de año».

En su misma respuesta, dice lo siguiente sobre la película:

«Aunque ya no está en los cines, el número de personas que la ven por primera vez sigue aumentando y creemos que eso ha ayudado a las buenas ventas de Super Mario Bros Wonder«.

En otra parte de la entrevista, Shurukawa dice que la película también ayudó a aumentar el número de descargas de los juegos móviles en los que está presente el protagonista: Super Mario Run y Mario Kart: World Tour.

Los invitamos a leer nuestra reseña de Super Mario Bros Wonder aquí. No dudamos que la influencia de la exitosa película y el tener modo multijugador ayudaron a las ventas, pero incluso sin eso es un gran juego.