Sword of the Necromancer: Resurrection, ‘remake’ 3D ha sido anunciado

Grimorio of Games ha anunciado que están trabajando en un ‘remake’ del juego Sword of the Necromancer que debutó en el año 2021. El atractivo de este ‘remake’ llamado Sword of the Necromancer: Resurrection es que esta hecho totalmente en 3D usando el motor de Revenant.

¿En qué plataformas estará disponible Sword of the Necromancer: Resurrection, el ‘remake’ del juego del 2021?

Con el anuncio del ‘remake’ de Sword of the Necromancer llamado Resurrection, Grimorio of Games confirmó que el juego estará disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC via Steam. Adicionalmente, la desarrolladora independiente reveló que el ‘remake’ llegará en el 2024, antes del lanzamiento de Sword of the Necromancer: Revenant.

¿Cuál es la historia de Sword of the Necromancer: Resurrection?

Grimorio of Games describe la historia de Sword of the Necromancer: Resurrection de la siguiente manera:

Cuenta la leyenda que, en lo más profundo de estas montañas, un hereje decidió violar la voluntad de los dioses para alcanzar la vida eterna. El hereje tuvo éxito en este aberrante intento, y creó una herramienta para rituales prohibidos que podía conceder la inmortalidad… e incluso resucitar a los muertos. A lo largo de los años y los siglos, muchos han intentado conseguir ese poder para sí mismos, pero lo único que encontraron en la cripta del Nigromante fue su desaparición. Dicen que la herramienta que el Nigromante creó es también un arma…

La Espada del Nigromante.

¿Cuáles son las novedades de Sword of the Necromancer: Resurrection?

Sword of the Necromancer: Resurrection es un RPG ‘de mazmorras con acción y ‘dungeon crawler’ con elementos aleatorios. En este juego, podremos revivir a nuestros enemigos derrotados para que luchen de nuestro lado ahora en 3D y con mecánicas renovadas.

También te puede interesar: Ultros – Reseña

Estas son algunas de las novedades que tendrá Sword of the Necromancer: Resurrection:

Planifica tus batallas, controla a los muertos: Personaliza el comportamiento de tus invocaciones con la función «Tácticas».

Personaliza el comportamiento de tus invocaciones con la función «Tácticas». Nueva dimensión, nuevo sistema de batalla: Combos mejorados y nueva IA de compañeros.

Combos mejorados y nueva IA de compañeros. Sube de nivel: Mejora tu personaje y tus monstruos luchando juntos.

Mejora tu personaje y tus monstruos luchando juntos. Revive la historia: Descubre el pasado de Tama y Koko mientras avanzas por la mazmorra.

Descubre el pasado de Tama y Koko mientras avanzas por la mazmorra. Cooperativo local: Juega con un amigo en modo cooperativo local.

Vía: Gemtasu