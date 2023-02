Tales of Symphonia Remastered (Switch) – Reseña

L a franquicia Tales of, a pesar de no contar con la popularidad de Dragon Quest o Final Fantasy, es de las más importantes que aún se encuentran activas. Prueba de esto es el juego Tales of Arise, que fue estrenado en septiembre del 2021. Ahora, Bandai Namco ha lanzado Tales of Symphonia Remastered para consolas de actual y pasada generación. Entre estas se encuentra la versión para Nintendo Switch, la es la que hemos tenido la oportunidad de probar para nuestra reseña.

Un año después de su estreno, Namco lanzó una versión de Tales of Symphonia para PlayStation 2.

El 29 de agosto del 2003, Namco —antes de ser comprada por Bandai en el 2005— lanzó Tales of Symphonia de manera exclusiva para GameCube, la consola de sexta generación de Nintendo. Este juego, desarrollado originalmente por el Namco Tales Studio, cuenta con la participación de Kōsuke Fujishima (Aa! Megami-sama) como diseñador de personajes y la música de Motoi Sakuraba — conocido por sus trabajos en Dark Souls, Golden Sun, Baten Kaitos, Star Ocean y recientemente en One Piece Odyssey—. Así que es momento de conocer, en nuestra reseña, si vale la pena o no esta remasterización de Tales of Symphonia para Nintendo Switch.

20 años han pasado y la historia de Tales of Symphonia no se marchita

Actualmente, la historia de Tales of Symphonia Remastered se encuentra adaptada al ‘anime’ y el ‘manga’.



Tales of Symphonia Remastered está ambientado en el mundo de Sylvarant, una tierra moribunda que necesita desesperadamente una fuente constante de maná, donde la leyenda dicta que aparecerá un Elegido para regenerar y restaurar el mundo. Los jugadores seguirán las aventuras de Lloyd Irving, Colette, Genis y sus amigos. Cada uno de estos personajes cuenta con una historia interesante y un desarrollo satisfactorio. Sin lugar a dudas, la historia de Tales of Symphonia Remastered es algo que no ha perdido el brillo.

Cada miércoles —desde el 18 de enero hasta el 29 de marzo del 2023— Bandai Namco compartirá gratis un nuevo episodio o OVA de Tales of Symphonia: The Animation.

Durante la aventura, Lloyd Irving y Colette se enteran que ella es la «elegida». Ahora los jóvenes heroes deben partir —junto con otros amigos— a un viaje que los llevará a distintas partes de Sylvarant donde conocerán, no solo a nuevos aliados, sino también tendrán que liberar sellos elementales que permitirán que Colette libere todo su poder para que se cumpla la profecía de la leyenda. Cabe resaltar que esta historia destaca por el desarrollo de personajes y cómo a medida que se conoce más de Sylvarant salen a flote temas más maduros que hacen que el jugador se interese por los personajes del grupo del protagonista.

Un sistema de combate antiguo, pero solido

La versión de Tales of Symphonia Remastered en Switch presenta fluctuaciones de FPS en el combate, en especial si Coletta está en nuestro equipo.

El combate es otro aspecto de Tales of Symphonia Remastered que no ha envejecido mal. Ya que el buen uso que se le dio en su época al Multi-Line Linear Motion Battle System (LMBS), como se llama el sistema de combate en tiempo real de la franquicia Tales of, hace que si bien no se sienta «fresco» para nuestra época si siga siendo divertido y sencillo para aquellos que no tienen experiencia con el género.

Una remasterización que no está a la altura del juego original

Tales of Symphonia Remastered abusa de las pantallas negras, las cuales no estaban en la versión original.

Tales of Symphonia Remastered está basado en la versión del juego para PlayStation 2 —la cual aportaba contenido que no se encontraba en la versión de GameCube—. Este juego también se usó para el relanzamiento del título para PlayStation 3 llamado Tales of Symphonia Chronicles. Este juego de PS3 contenía el Tales of Symphonia y su secuela llamada Dawn of the New World. Adicionalmente, la versión de PlayStation 3 —al igual que la del 2023— solo corre a 30 fotogramas por segundo (FPS). No obstante, Tales of Symphonia Remastered alcanza a una resolución de 1080p. Curioso pero el único lanzamiento de Tales of Symphonia que corre a 60 FPS es la original para GameCube, la consola de sexta generación de Nintendo.

Inconsistencias y fallos inexplicables

Lejos de brindar la mejor experiencia posible, Tales of Symphonia Remastered solo presenta cambios mínimos como esta nueva pantalla de inicio, archivos de guardado con fecha, mejoras en el control del barco y posibilidad de saltar secuencias de video.

En Tales of Symphonia Remastered, Bandai Namco mejoró un poco las texturas para que estas no se vieran fuera de lugar con la resolución de las nuevas consolas. Sin embargo, la técnica usada por el estudio japonés mejor algunas texturas y otras no. Esto sin contar algunas sombras irregulares que se pueden apreciar a lo largo de nuestra aventura. Lo más triste de Tales of Symphonia Remastered —no es que nuevamente se use la versión de PlayStation 2 como base— sino que el título cuenta con tiempos de carga que no debería tener una remasterización de un juego de hace 20 años. Adicionalmente, Tales of Symphonia Remastered sufre de caídas de frames importantes en algunas zonas del juego y en los combates una vez ha despertado Coletta.

Tales of Symphonia Remastered es una celebración agridulce

En cuanto al sonido, Tales of Symphonia Remastered no mejora la calidad del material base, pero sí presenta algunos problemas de sincronización. Entre todos estos problemas, algunos son exclusivos de la versión de Nintendo Switch como la pérdida del efecto de cristal fragmentándose antes de cada batalla. Todos estos inconvenientes ya están en conocimiento de Bandai Namco y en un reciente tweet de la cuenta oficial de la saga Tales of se les prometió a los fanáticos que un parche que arregle todos estos fallos está en camino.

Tales of Symphonia Remastered 7/10 Nota Lo que nos gustó - Uno de los mejores JRPG de finales del siglo pasado en plataformas actuales.

- Personajes carismáticos.

Lo que no nos gustó - A pesar de la versión original estar a 60 FPS la remasterización corre a 30.

- Tiempos de carga largos.

- Bajo desempeño en los combates y algunas zonas.

- Mejoras insignificantes. En resumen Tales of Symphonia es un gran juego, el cual cautivo a toda una generación. Gracias a esto esta obra ha trascendido a otros medios y aún se mantiene en la retina de los fanáticos como uno de los mejores de la franquicia. Desafortunadamente, la remasterización que celebra los 20 años de del lanzamiento del juego no está a la altura de un producto que dice ser una remasterización. Si nunca han jugado Tales of Symphonia pueden darle una oportunidad, pero si quieren revivir la nostalgia del lanzamiento original de la versión de GameCube es mejor que se aferren a ese recuerdo y esperen a una rebaja.

Reseña de Tales of Symphonia Remastered hecha con una copia digital para Nintendo Switch brindada por Bandai Namco Entertainment.