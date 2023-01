Bandai Namco ha compartido, en su canal en YouTube para el mercado europeo, el primer episodio del ‘anime’ Tales of Symphonia: The Animation gratis y en japonés con subtítulos en español. Cabe resaltar, que la desarrolladora japonesa ha iniciado a compartir las OVA de Tales of Symphonia: The Animation en conmemoración al lanzamiento de la remasterización del título para PC y consolas de actual y pasada generación.

A continuación, les compartimos la primera OVA de Tales of Symphonia: The Animation que Bandai Namco publicó en YouTube:

La cuenta oficial en Twitter de la franquicia ‘Tales’ ha revelado que las 11 OVAs de Tales of Symphonia: The Animation estarán gratis en su canal de YouTube.

Cada miércoles —desde el 18 de enero hasta el 29 de marzo del 2023— Bandai Namco compartirá gratis un nuevo episodio o OVA de Tales of Symphonia: The Animation.

Las OVAs de Tales of Symphonia: The Animation que estarán gratis en japones con subtítulos en español son:

Tales of Symphonia: The Animation : cuatro episodios de 33 minutos (18, 25 de enero, 1 y 8 de febrero). Tethe’alla Episode: cuatro episodios de 24 minutos (15 y 22 de febrero, 1 y 8 de marzo del 2023). Tales of Symphonia the Animation: The United World Episode : tres episodios de 33 minutos (15, 22 y 29 de marzo).

: cuatro episodios de 33 minutos (18, 25 de enero, 1 y 8 de febrero).

¿De qué se trata o cuál es la historia de Tales of Symphonia Remastered?

Las OVAs Tales of Symphonia: The Animation fueron estrenadas el 8 de junio del 2007.

Tales of Symphonia Remastered está ambientado en el mundo de Sylvarant, una tierra moribunda que necesita desesperadamente una fuente constante de maná, donde la leyenda dicta que aparecerá un Elegido para regenerar y restaurar el mundo. Los jugadores seguirán las aventuras de Lloyd Irving y sus amigos.

¿Cuándo sale o cual es la fecha de estreno de Tales of Symphonia Remastered?

Tales of Symphonia fue lanzado en el año 2003 y la versión más reciente de la franquicia es Tales of Arise. Conoce nuestra reseña de Tales of Arise en el siguiente enlace.

Tales of Symphonia Remastered llegará el viernes 17 de febrero a Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series S|X y PC vía Steam.

Fuente: Bandai Namco Europa