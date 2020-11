The Black Heart (acceso anticipado) – Primeras impresiones

¿Conocen M.U.G.E.N.? Este es un motor para juegos de pelea que permite a los aficionados crear personajes con sus propios movimientos y características para jugar con ellos. En 2009, el cineasta argentino Andrés Borghi utilizó esta herramienta para dar vida a su propio juego de peleas: The Black Heart (El Corazón Negro). Este violento título ofrecía acción intensa e intrigantes personajes que ayudaron a convertirlo en un juego de culto. Ahora, más de 10 años después, Borghi regresó para dar vida a una versión mejorada de su obra y ya podemos encontrarla en Steam mediante el programa de Acceso Anticipado (‘Early Access’).

La trama de este juego nos transporta a un mundo paralelo. Su creador, el rey, ha sido asesinado y su corazón ahora está en posesión de una terrible entidad llamada ‘Final’. Seis extraños seres desean obtener el poder del Corazón Negro y se enfrentan entre sí para ser los primeros en arrebatárselo a Final y convertirse en los nuevos amos de ese mundo.

Lo primero que salta a la vista de The Black Heart es su grotesca ambientación y personajes. Hemos leído comparaciones que hacen de este juego con Darkstalkers y Mortal Kombat gracias a su violencia y personajes inspirados en arquetipos del horror, pero la verdad es que se aleja bastante de esas obras y tiene una identidad propia. Esto podemos notarlo especialmente en la elaborada mitología detrás de ellos, el macabro ambiente y la música que los acompaña. Se aleja de los tonos góticos y ‘pulp’ a los que estamos acostumbrados en este tipo de juegos. Nos recuerda más a las perturbadoras obras de Clive Barker.

Eso sí, no podemos olvidar que se trata de un juego realizado prácticamente por una sola persona. Los diseños de Andrés Borghi son increíbles, pero no podemos esperar el nivel de pulidez del que gozan las grandes obras modernas de estudios como Capcom y Ark System Works. Los personajes lucen bien, pero carecen de fidelidad visual y en ocasiones desentonan bastante unos de otros. Como ejemplo tenemos a Hashi, el hombre de madera. A pesar de que es divertido jugar con él, visualmente parece pertenecer a un juego completamente diferente y no encaja luchando al lado de espectros japoneses, mujeres araña y gusanos monstruosos.

Ya que estamos hablando de los personajes, es un buen momento para presentarlos. Tenemos a Hashi, del que ya hablamos; Ananzi, una mujer araña; Animus, un extraño ser que puede cambiar de género a mitad del combate; Noroko, un espíritu japonés inspirado en el J-Horror; Peketo, un pequeño ‘slasher’; y Shar-Makai, un enorme gusano.

Seis personajes controlables pueden parecer pocos en un género que nos tiene acostumbrados a elencos con docenas de luchadores, pero todos están muy bien diseñados a nivel de jugabilidad. Como ya dijimos, la acción en The Black Heart es rápida e intensa. Podemos realizar elaborados combos mezclando ataques normales, especiales y ‘super’. De hecho, es posible ‘cancelar’ ataques para encadenarlos, golpear a los enemigos en el aire después de arrojarlos y realizar vistosas combinaciones aéreas. Todos estos son elementos comunes de los juegos de pelea modernos y hace que este título independiente no tenga nada que envidiarles en cuanto a jugabilidad. De hecho, no nos sorprendería si se llega a crear una pequeña comunidad competitiva a su alrededor.

¡Ah! ¡No hemos comentado que tiene ‘Fatalities’! Bueno, no son exactamente movimientos como los que vemos en Mortal Kombat. Cuando nuestro rival tiene menos de un tercio de su barra de salud y nosotros tenemos tres barras de poder acumuladas, podemos realizar un ‘Movimiento Fatal’ que acabará con el enemigo de la forma más vistosa y violenta posible.

Estos movimientos y los ‘super’ dotan a los seis luchadores de mucha personalidad y en ellos se nota la experiencia cinematográfica de Andrés Borghi. No solo lucen increíbles, sino que rinden claros homenajes al cine y la literatura de terror. Esto también se traslada a los escenarios. Aunque algunos de ellos pecan por su simpleza, otros están llenos de detalles macabros que nos tentarán a quitar la mirada de la pelea por un instante para disfrutarlos.

Por si no ha quedado claro, The Black Heart es un título para audiencias maduras. A pesar de su aspecto caricaturesco, las imágenes que nos muestra son bastante violentas. También cuenta con algunos desnudos femeninos y situaciones sugestivas.

Esta nueva versión de The Black Heart fue importada desde M.U.G.E.N. a un nuevo motor de juego y es distribuida por Saibot Studios. Como estamos hablando de un producto que se encuentra en acceso anticipado, todavía puede recibir muchos ajustes, cambios y mejoras para su lanzamiento. Este está planeado para dentro de unos meses.

¿Qué le falta para estar completo? Principalmente, los nuevos capítulos. En este momento, solo dos de los seis personajes —Hashi y Noroko— cuentan con sus historias completas. También sabemos que se está preparando un séptimo personaje. La verdad es que también nos gustaría ver algunas mejoras en el arte, sin demeritar la calidad actual de los gráficos. También sería bueno que tuviera un modo en línea. Por ahora podemos aprovechar la funcionalidad de Remote Play Together de Steam para poder jugar con amigos.

Actualmente podemos comprar The Black Heart en Steam a tan solo 9.900 pesos colombianos. También podemos descargar gratis la versión M.U.G.E.N. del juego en GameJolt. Vale mucho la pena que le den una mirada si son fanáticos de los juegos de pelea. Además, hay que apoyar la industria latinoamericana.