The DioField Chronicle: todo lo que necesitas saber

2022 ha sido un año significativo para Square Enix y su clásico género RPG. No solo han aprovechado el fantástico estilo HD-2D con lanzamientos como Triangle Strategy, Live A Live y Octopath Traveler: Champions of the Continent, sino que todavía tienen otro exponente de estrategia RPG próximo a lanzarse. The DioField Chronicle es el lanzamiento nuevo de Square Enix que no está relacionado con alguna franquicia antigua.

En un mundo donde Final Fantasy y Dragon Quest son sus cartas más pesadas de juego, introducir una nueva IP para Square Enix es ciertamente complejo pero no imposible. Cuando hablamos de estrategia y Square Enix todos los pensamientos se dirigen a Final Fantasy Tactics. Triangle Strategy demostró que puede seguir su propio camino en la estrategia táctica por turnos y a este se unirán The DioField Chronicle y Tactics Ogre: Reborn, este último basado en la entrega de 2010.

Tres exponentes de estrategia por parte de Square Enix en un mismo año.

The DioField Chronicle se anunció durante el State of Play de marzo del 2022. A diferencia de Triangle Strategy y su homenaje a la vieja escuela de los noventa, The DioField Chronicle es completamente en 3D y promete un enrevesado conflicto político como es tradición.

Tráiler de The DioField Chronicle

El primer avance de The DioField Chronicle deja ver a soldados asaltando un castillo, una batalla naval y una maga a punto de hacer lo propio. El mapa muestra las diferentes facciones: el Imperio Trovelt-Schoevian está sumergido en una guerra contra la Alianza Rowetale, quien supuestamente deja destrucción en la región. Una tercera facción, el Reino de Alletain, aparentemente yace fuera de dicho conflicto.

Sin embargo, al parecer el Imperio finalmente ha llevado la guerra a esta nación isleña. El principal motivo es que Alletain posee una abundancia considerable de Jade, un ingrediente que funciona como el núcleo de la magia en este mundo. Ya lo dijo Final Fantasy VI, primero tienes la magia, luego tienes el poder.

Los escenarios de batalla son en completo 3D.

Tomarás control de un grupo mercenario llamado Blue Fox. Sus principales miembros son Andrias Rhondarson, guardaespaldas real con conocimientos de hehcicería; Fredret Lester, su amigo de la infancia; Iscarion Colchester, arquero exnoble; y Waltaquin Redditch, una maga de la nobleza.

No es de extrañar que todos estos términos y personajes políticos –además de la jugabilidad– recuerden a Fire Emblem: Three Houses y Triangle Strategy, pues comparten varias similitudes. Según Square Enix en su sitio oficial, The DioField Chronicle mezcla elementos modernos, medievales y de fantasía.

Jugabilidad

The DioField Chronicle es un juego de estrategia en tiempo real, aunque los jugadores tienen la opción de pausar la acción en cualquier momento para comandar ordenes. Así que hablamos de una mecánica híbrida de juego. El sistema de batalla no se basa en una cuadrícula y las unidades –y enemigos– se pueden mover al mismo tiempo, por lo que sincronizar habilidades naturales y adquiridas es importante.

Es posible desplazar todas las unidades al mismo tiempo.

Utilizar una habilidad permite seleccionar manualmente el objetivo y liberar el ataque. Esto se ve en animaciones especiales con arte de los personajes y el daño ejecutado en cifras. Cuando los personajes hacen una invocación, la cámara se aleja lo suficiente para permitir apreciar devastadores ataques, muy similares a los ‘summons’ en Final Fantasy.

Antes de cada batalla hay una etapa de planeación en la que los jugadores definen la estrategia a utilizar en la mesa de guerra. Cada misión tiene sus propios objetivos, retos y algunas hasta tiempo límite. Misiones de reconocimiento hacen parte de las opciones y otras requieren de un rasgo específico para ser abordadas con éxito.

La mesa de guerra es donde tomarás las decisiones importantes.

Convenciones de los RPG de estrategia como niveles, experiencia, clases, habilidades, equipamiento y movimientos especiales también se pueden encontrar en The DioField Chronicle. Los mapas incluyen elementos interactivos como torretas, explosivos y barricadas.

¿Quiénes desarrollaron The DioField Chronicle?

The DioField Chronicle ha sido desarrollado por Square Enix en conjunto con Lancarse, quienes han trabajado en juegos como Etrian Odyssey, Shin Megami Tensei: Strange Journey y Persona Q2: New Cinema Labyrinth.

Lorraine Luckshaw, administradora de la compañía mercenaria Blue Fox.

El arte y diseño de personajes pertenece a Taiki e Isamu Kamikokuryo, quien trabajó en Final Fantasy XII y Final Fantasy XIII. Por su parte, la música está compuesta por Brandon Campbell y Ramin Djawadi (Westworld), ambos de la escuela Game of Thrones.

Plataformas y fecha de lanzamiento

The DioField Chronicle sale el 22 de septiembre de 2022 para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y Steam. Es posible descargar un demo en todas estas plataformas, cuyo progreso podrás llevar a la versión completa una vez comprada.

En el demo verás las cinco primeras misiones y varias horas de juego según la dificultad elegida, entre: Casual, Normal y Difícil.

Edición de colección de The DioField Chronicle

La edición de colección de The DioField Chronicle se puede preordenar exclusivamente a través de Square Enix Store por un precio de $59 USD.

El set limitado incluye el juego físico estándar, un juego de mesa y cuatro pines.