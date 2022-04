Varios juegos clásicos de The Elder Scrolls y Wolfenstein están gratis en Steam

Como seguramente ya saben, Bethesda decidió decir adiós a su ‘launcher’ de juegos en PC, Bethesda.net, y migrar todos su contenido a la plataforma de Valve. Bien, el día de la migración finalmente ha llegado. Entre ellos están varios juegos clásicos de la franquicia The Elder Scrolls completamente gratis y el título multijugador gratuito Wolfenstein: Enemy Territory.

Esto no es una oferta por tiempo limitado. Todo indica que estos juegos seguirán siendo un regalo.

Los juegos clásicos de la franquicia The Elder Scrolls que Bethesda está ofreciendo completamente gratis en Steam son los siguientes:

A estos se les suman otro par de ‘spin-off’ clásicos de la saga que también llegaron a Steam. No son gratis, pero tampoco son costosos: The Elder Scrolls Adventures: Redguard y An Elder Scrolls Legends: Battlespire. Cada uno cuesta $18.000 pesos colombianos.

Además, un título multijugador gratuito de la serie Wolfenstein que a veces parece olvidado por la comunidad:

Wolfenstein: Enemy Territory, lanzado originalmente en 2003

Este juego es interesante porque inicialmente iba a ser una expansión para Return to Castle Wolfenstein, pero finalmente fue lanzada sin costo.

Si son fanáticos de títulos como Skyrim y Oblivion, es buena idea dar una mirada a los juegos que dieron inicio a ese mundo. ¡Esperamos que los disfruten!

Fuente: Steam