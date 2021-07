The King of Fighters Allstar comienza colaboración con Dead or Alive 6

El título ‘free-to-play’ para móviles de Netmarble y SNK, The King of Fighters Allstar, dio inicio a un evento colaborativo con Dead or Alive 6. Este va del 29 de julio al 19 de agosto, donde los jugadores podrán reclutar a Kasumi, Nyotengu, Marie Rose y Honoka como luchadoras. Además del traje estándar, es posible encontrar versiones en traje de baño de estos personajes, en alusión a la temporada de verano.

Honoka estará disponible para convocar en el evento de Carnaval. Por su parte, Marie Rose es una recompensa por completar misiones internas. Kasumi en traje estándar de DoA6 y las versiones Angel of Paradise de Nyotengu y Marie Rose se unirán igualmente al catálogo de guerreras. Desde el 5 de agosto, será posible obtener a Nyotengu estándar y las versiones Angel of Paradise de Kasumi y Honoka.

Durante 14 días, los nuevos jugadores recibirán varios objetos como premio por iniciar sesión, incluyendo 200 paquetes de invocación y dos luchadores de prueba. El nuevo calabozo, Beach of Paradise, recompensará a los usuarios con rubíes y mejoras de nivel tras superar los niveles con personajes de Dead or Alive.

El nuevo calabozo ‘Rush’ también permitirá pelear con personajes de Dead or Alive 6 para recibir objetos relacionados con el evento colaborativo. Finalmente, el calabozo ‘Advent’ pone a los jugadores contra un equipo de Kasumi de The King of Fighters y Kasumi de Dead or Alive 6. Tras vencer a la dupla, ganarán monedas que pueden intercambiarse por ‘Option Cards’ y ‘Imprint Stones’ de Dead or Alive 6.

The King of Fighters Allstar está disponible en iOS y Android.

Fuente: KOF Allstar Twitter