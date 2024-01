The Last of Us Part II Remastered – Reseña

Con la llegada de The Last of Us Part 1, el ‘remake’ del juego de 2013 para PS3, los jugadores sospechamos que podría pasar algo similar con The Last of Us Part 2. Ese juego no solo llegó envuelto de polémicas y filtraciones, si no que se sintió como el cierre de la generación de PlayStation 4.

En nuestra reseña de 2020, contamos cómo The Last of Us Part 2 nos deslumbró con sus sistemas de sigilo, su inmersiva ambientación y la gran cantidad de atención al detalle puesta por los desarrolladores, para que Ellie emergiera como una de las grandes protagonistas de los videojuegos. Pueden leer nuestra reseña aquí para conocer a fondo nuestra opinión general del juego y lo que significó en su momento.

El lanzamiento de la serie para HBO permitió que la historia de Ellie y Joel trascendiera a las masas. Ese renovado interés por The Last of Us no solamente hizo posible el ‘remake’ del primer juego, sino la remasterización de la parte 2 en la que no solamente se mejoran los gráficos, también tiene varias novedades jugables que resultarán interesantes para jugadores nuevos y para aquellos que ya vieron los créditos de esa aventura.

En esta remasterización, Naughty Dog puso al día el apartado gráfico del juego y luce mejor que nunca. Adaptó varias características al mando DualSense aprovechando el ‘haptic feedback’ y los gatillos adaptativos, agregó opciones para las ‘Activities’ de PS5, configuraciones adicionales de rendimiento para distintos tipos de pantalla y una que otra opción mejorada de accesibilidad.

Estos cambios son estándar y lo que se espera de una remasterización, pero hay más. Tenemos el nuevo modo de juego ‘No Return’ —un modo estilo ‘roguelike‘ del que hablaremos más adelante—, un modo ‘speedrun’ y una lista de de lo que todo fan del juego quería: más coleccionables. Un modo para tocar la guitarra (y otros instrumentos) de forma libre, “niveles perdidos” y —lo más importante para nosotros— comentarios de los creadores y un documental del desarrollo del juego, sus tráileres y niveles eliminados.

Técnica de PS5

Al volver a jugar el juego en PS5 pudimos notar la crítica reducción de tiempos de carga del juego, algo que hace más agradable la experiencia. En cuanto a los modos de desempeño gráfico que tiene The Last of Us Part 2 Remastered, el modo ‘Calidad’ permite jugar a 4K con las texturas mejoradas y eso convierte escenas y paisajes —que ya lucían muy bien en la versión original— en todo un espectáculo. Los cambios se notan en lo macro y en algunos detalles, pero a la hora de jugar son prácticamente imperceptibles porque, como ya dijimos, el juego original ya lucía bien de por sí.

‘Roguelike’ para fans

El modo ‘No Return’ o Sin Retorno de The Last of Us Part 2 Remastered puede convertirse en el apartado más jugado de esta nueva versión. Combina elementos ‘roguelike’ con un modo horda y nos pide avanzar en diversas fases en las que tenemos que correr hasta un punto específico o usar el sigilo. La ‘muerte permanente’ hace que la tensión esté en lo más alto.

Cada partida comienza en una base donde podemos elegir una ruta por diferentes niveles. Las armas y distribución de enemigos son completamente aleatorias en cada partida. A medida que jugamos desbloqueamos novedades, personajes y nuevas fases. Como buen ‘roguelike’, todo lo que consigamos en una partida se perderá al morir.

Aunque el juego pide a los jugadores que solo ingresen a este modo después de completar la campaña, no es realmente necesario. Los jugadores que buscan más un reto que una historia deberían decantarse por esta forma de jugar. Eso sí, se deben conocer muy bien las mecánicas de The Last of Us Part 2 Remastered para poderlo disfrutar.

Su dificultad también lo hace especial para ese grupo de jugadores a los que no solamente les gusta la historia, sino que se pasaron la campaña en las dificultades más altas.

Clase para desarrolladores novatos

Como mencionamos, en esta remasterización muestran la cara de quienes hicieron el juego. Encontraremos comentarios de Neil Druckman, Halley Gross, de los actores Ashley Johnson, Troy Baker, Laura Bailey y Shannon Woodward.

El modo Detrás de cámaras de The Last of Us Part 2 Remastered no solamente muestra los niveles descartados. También deja ver algunos diseños, videos, escuchar el podcast oficial —por ahora solo está en inglés— y permite activar los comentarios en las escenas cinematográficas del juego.

Es muy interesante escuchar los comentarios de quienes hicieron el juego, entender por qué tomaron ciertas decisiones narrativas o de jugabilidad y por qué algo se hizo o dejó de hacerse. En el caso de los niveles eliminados, son pequeños pero los comentarios nos ayudan a conocer un poco más la visión de los desarrolladores sobre el juego y, sobre todo, conocer un poco más del proceso de desarrollo de un título AAA.

Más para los fans

El modo ‘Guitar Free Play’ hace accesible estos hermosos momentos del juego desde el menú. Podremos tocar varios tipos de guitarras y bajos con Joel y Ellie e incluso Gustavo Santaolalla.

Las gran mayoría de nuevos coleccionables y aspectos se tienen que desbloquear realizando distintas acciones en el juego, como completarlo en distintas dificultades o en el modo sin retorno. Las partidas de la versión de PS4 y los trofeos se pueden trasladar a la remasterización, pero resulta agotador tratar de conseguir todos los nuevos elementos desbloqueables.

The Last of Us Part 2 Remastered 9/10 Nota Lo que nos gustó - Los comentarios de los desarrolladores.

- El modo 'Sin retorno' refresca el juego.

- La inmersión que aporta el control DualSense. Lo que no nos gustó - Hay partes del doblaje latino que faltan en los comentarios de desarrollo.

- Algunos desbloqueables innecesarios. En resumen Aunque superficialmente parece una remasterización orientada a capitalizar la reciente fama mediática que tiene el nombre gracias a la serie de HBO, The Last of US Part 2 Remastered está más orientado a los jugadores de la versión anterior que a nuevos fans. Sus nuevos modos de juego y mejora gráfica refrescan la experiencia y sus extras con comentarios de los desarrolladores, hacen que esta remasterización sea un imprescindible para los más interesados en el mundo que habita Ellie. Sin duda esta es la mejor versión del juego.

Reseña hecha con una copia digital de The Last of Us Part 2 Remastered para PS5 brindada por PlayStation Latinoamérica.