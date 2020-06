Durante las últimas dos semanas, Sony y Naughty Dog han dedicado varios videos a explicar en detalle múltiples aspectos de The Last of Us Part II. Desde historia hasta jugabilidad, el director Neil Druckmann y su equipo en Naughty Dog se han asegurado de que tanto fanáticos de la franquicia como primerizos tengan claro lo que van a encontrar una vez se lance el juego.

En esta ocasión, faltando dos semanas para el lanzamiento del título, Sony Interactive Entertainment y Naughty Dog han publicado un nuevo video. Este se enfoca en el mundo de The Last of Us Part II y las amenazas que los jugadores encontrarán a medida que lo exploren.

Kurt Margenau, codirector del juego, señala que The Last of Us Part II será mucho más grande que su predecesor. Esto viene de la mano un diseño de niveles más elaborado. Esto será un arma de doble filo para los jugadores. Si bien les concederá nuevas opciones de sigilo, también exaltará la incertidumbre de no saber qué peligros se esconden detrás de una esquina.

John Sweeny, director de arte, habla de cómo hicieron que la comunidad de Jackson se sintiera como un lugar acogedor. Cuando la recorran, los jugadores verán a los habitantes disfrutando su vida diaria sin preocupaciones. Será un símbolo de esperanza dentro del postapocalipsis.

Seattle será todo lo contrario. Al ser una zona rica en recursos, múltiples facciones estarán en constante enfrentamiento para hacerse con el control del lugar. Dos de estas serán el Frente de Liberación de Washington, una resistencia que se hizo con las armas del ejército, y los Serafines, un grupo religioso extremista. Ambas facciones tendrán formas distintas de operar. Mientras que la primera contará con su equipamiento militar y perros entrenados, la segunda empleará sigilo y tácticas de guerrilla. Cada facción requerirá una estrategia diferente.

En cuanto a los infectados, Naughty Dog señala que habrá nuevas clases que exigirán nuevas formas de afrontar problemas. En algunas secciones, será preferible emplear el sigilo. Ya que cada clase produce un sonido específico, los jugadores podrán planear con antelación.

Además del video de jugabilidad enfocado en el mundo, Sony Interactive Entertainment ha compartido un cinematográfico comercial. Este deja ver a Ellie rememorando tiempos más felices con su difunta pareja mientras sobrevive en el peligroso mundo postapocalíptico.

The Last of Us Part II llegará a PlayStation 4 el próximo 19 de junio.

Fuente: canal oficial de PlayStation Latinoamérica en YouTube