The Legend of Zelda: Nintendo transmitirá concierto orquestal y Koji Kondo será galardonado

Con motivo de cancelación del Nintendo Live 2024 Tokyo, donde la compañía llevaría a cabo una presentación orquestal de la serie The Legend of Zelda, Nintendo anunció una transmisión pregrabada de dicho concierto a través de YouTube. Esta será publicada el próximo 9 de febrero a las 8:00 am (horario Este, Colombia) en el canal oficial de Nintendo.

Mark your calendars for this special The Legend of #Zelda Orchestra Concert! 🎶



Visit our official YouTube channel on 2/9 to watch the full, pre-recorded performance: https://t.co/KM8OywoysE pic.twitter.com/d0xqNw03Ve — Nintendo of America (@NintendoAmerica) January 24, 2024

Detalles adicionales no han sido compartidos. The Legend of Zelda Orchestra Concert continúa la tradición de Nintendo en ofrecer conciertos inspirados en la popular franquicia de Nintendo. Entre 2012 y 2017, The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses recopiló los principales temas de la serie de juegos hasta Skyward Sword. A su vez, el título original de Wii tuvo una serie de conciertos celebrando la banda sonora orquestada y el aniversario 25 de Zelda.

‘Dungeons of Hyrule’, obertura de The Legend of Zelda: Symphony of the Goddesses, interpretada en vivo por la Orquesta Filarmónica Real de Londres en el Hammersmith Apollo.

El maestro musical detrás de Zelda

Por otra parte no menos importante, Koji Kondo, legendario compositor de los juegos de Zelda y Mario, será galardonado en el paseo de la fama de la Academia de Artes y Ciencias Interactivas. Dicha ceremonia se llevará a cabo durante la edición 27 de los DICE Awards, que tendrá lugar el próximo 27 de febrero.

We're excited to announce that Koji Kondo, the acclaimed @Nintendo composer and sound director, will be honored at the 27th Annual #DICEAwards!

Read the full announcement here: https://t.co/zKd0fxGHIE

Don't miss the ceremony, livestreamed by IGN on Thursday, Feb. 15th at 8PM PT. pic.twitter.com/WyUKSH8xIK — Academy of Interactive Arts & Sciences (@Official_AIAS) January 24, 2024

Este homenaje a Kondo resalta su trayectoria en la industria componiendo memorables piezas musicales. Los juegos de Nintendo le deben un enorme porcentaje a la música de este compositor de 62 años. Entre los juegos que ha participado se destacan Super Mario Bros., The Legend of Zelda, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario Sunshine, Super Mario Galaxy, Super Mario Bros. Wonder, The Legend of Zelda: Skyward Sword y muchos más.

Según la AACI (AIAS en inglés), este reconocimiento lo reciben quienes han sido instrumentales en el desarrollo de juegos altamente influenciadores, impulsando un género hacia adelante. Dichos desarrolladores representan la industria de formas innovadoras y creativas. Entre estos creativos figuran de años pasados Ed Boon (Mortal Kombat), Hideo Kojima (Metal Gear Solid) y Tim Schafer (The Curse of Monkey Island).