Mediante una presentación especial en la mañana del martes 28 de marzo, el productor Eiji Aonuma y Nintendo nos mostraron 10 minutos de jugabilidad del esperado The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en los que revelaron cómo serán algunas de las mecánicas de juego, como la fusión, y varias de las sorpresas que nos esperan cuando el juego finalmente llegue a nuestras manos.

Pueden ver la presentación a continuación.

El video confirma que el mundo será el mismo de Breath of the Wild, pero ha cambiado en muchas formas. También mostraros las islas del cielo y explicaron que la forma de llegar a ellas es usando la habilidad de «regresar» en objetos que caen de ellas. También tendremos otros métodos para visitarlas.

También confirmaron que el sistema de desgaste de armas estará de regreso, pero también podremos fusionar objetos para crear nuevas armas. En el video vemos que Aonuma combinó una rama con una roca. También se podrán fusionar objetos con flechas e incluso escudos.

Como pudieron ver, el sistema de Fusión será uno de los elementos más importantes de la jugabilidad The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

También conocimos las mecánicas de Ultramano, Ascender y más.

Nintendo Switch Oled de Zelda: TotK

Al final de la presentación pudimos dar una primera mirada a la edición especial de Tears of the Kingdom del Nintendo Switch Oled.

Esta consola se pondrá a la venta el 28 de abril de 2023. También habrá un estuche edición especial a juego.

¿Cuándo sale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom?

La fecha de lanzamiento será el viernes 12 de mayo del 2023. Es un título exclusivo para Nintendo Switch. Tristemente, será un juego bastante caro aquí en Colombia, al menos de forma digital.

Fuente: canal oficial de Nintendo of America en YouTube