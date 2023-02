La presentación de un nuevo tráiler de la esperada secuela de Breath of the Wild durante el Nintendo Direct del 8 de febrero de 2023 dejó a muchos jugadores de nuestro país antojados de reservar el juego. Pero al buscar cuánto cuesta en la eshop de Nintendo, observaron preocupados el alto precio que tendrá The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom para Colombia, el cual es mucho más caro de lo usual para nuevos juegos.

¿Cuánto cuesta The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom digital en Colombia?

Al momento de realizar esta nota, si visitamos la página de producto de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom en la eshop , nos daremos cuenta que el juego tendrá un precio de $408.900 pesos colombianos.

Este es un precio mucho mayor al de otros juegos de Nintendo en la misma plataforma.

¿Por qué The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es más caro que otros juegos de Nintendo Switch?

En Estados Unidos, este será el primer juego de Nintendo que costará $69.99 dólares, en contraste al precio de $59.99 que suelen tener sus juegos más importantes. En los últimos años, empresas como PlayStation han puesto este valor a algunos de sus juegos AAA para PS5 y Xbox anunció que hará lo mismo con los suyos. Esta es una medida que ha sido fuertemente y justamente criticada por los usuarios.

Los precios de juegos digitales en Colombia aumentaron

Pero los $408.900 pesos que costará The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom digital en Colombia no son equivalentes a los $69.99 dólares que tendrá como precio en Estados Unidos.

Al momento de hacer esta nota (9 de febrero de 2023), el dólar cuesta $4.748 pesos colombianos. Eso significa que, en nuestro país, el nuevo Zelda costará el equivalente a $86 dólares.

Eso no es todo, porque los precios de los juegos digitales de Nintendo Switch aumentaron en general. Otros títulos digitales de Nintendo —como Pokémon Scarlet/Violet y Splatoon 3— que solían costar alrededor de $285.000 pesos hace unos días, ahora están a $350.500, más de 73 dólares.

¿Cuánto cuestan los juegos digitales en otras plataformas?

Vale la pena hacer la comparación con el precio que tienen juegos nuevos AAA en otras plataformas digitales. Veamos por ejemplo a Hogwarts Legacy, que pese a las controversias se perfila como uno de los juegos del año y costará $69.99 dólares en Estados Unidos.

En la tienda Xbox para Colombia, el juego ambientado en el Mundo Mágico de Harry Potter para Xbox Series X|S cuesta $269.999 pesos. Si lo buscamos para PC en Epic Games Store y Steam es aún más barato, pues nos costará $189.999 pesos. Estas son plataformas que tienen en cuenta el valor del peso para decidir sus precios.

No podemos hacer una comparación con la tienda digital de PlayStation, pues no tiene precios en pesos colombianos.

Como pueden ver, incluso en el juegos que tienen el mismo precio en otras regiones, el valor de los juegos de Nintendo Switch es especialmente caro.

Escribimos a Nintendo preguntando por las razones por qué el precio de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es tan caro en Colombia, pero no recibimos respuesta al momento de publicar esta nota.

Fuente: eshop de Nintendo para Colombia