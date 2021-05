Una de las mejores consecuencias de los juegos gratis que nos ofrece Epic Games Store cada semana es que nos da a conocer títulos ‘inusuales y diferentes’ que muy probablemente no hubiéramos descubierto de otro modo. Un buen ejemplo de esto es el regalo de esta semana, el interesante juego independiente The Lion’s Song.

Esta es una obra del estudio austriaco Mi’pu’mi Games que salió originalmente en 2016. Está disponible para Nintendo Switch, Android, iOS y PC. Ha sido galardonada con premios y selecciones oficiales como una mención especial en los IGF de 2017, mejor juego independiente alemán en los Developer Awards y Juego del año en los premios de Futurezone.

Este título es una aventura narrativa que se desarrolla en Austria a comienzos del siglo XX. Cada uno de sus personajes es un genio en una época memorable por sus avances científicos y culturales. En cada episodio controlamos a un personaje diferente —una compositora, un pintor y una matemática— en una lucha profesional y emocional. Debemos tomar duras decisiones que determinarán si los protagonistas logran cumplir sus metas.

Podemos conseguir The Lion’s Song gratis ingresando a este sitio web y dando click en el botón ‘Obtener’. Primero deben iniciar sesión con su cuenta de Epic Games (la misma que usan en Fortnite). Si ya tienen el juego, también pueden comprar The Flower Collectors a mitad de precio.

Solo podrán conseguir The Lion’s Song gratis hasta las 10:00 a.m. del jueves 20 de mayo de 2021. No desaprovechen esta oportunidad. No sabemos cuál será el juego gratis de Epic Games Store de la próxima semana.

Fuente: Epic Games Store