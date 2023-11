Han pasado casi dos años desde el anuncio de The Seven Deadly Sins: Origin, un juego de mundo abierto basado en el multiverso de la serie de ‘manga’ y ‘anime’ Nanatsu No Taizai, pero ahora que se acerca más su fecha de lanzamiento pudimos ver un nuevo avance de jugabilidad que revela más sobre este esperado título.

El siguiente tráiler fue presentado por el estudio Netmarble durante el evento de videojuegos G-Star 2023 en Busán, Corea del Sur.

El juego The Seven Deadly Sins: Origin será protagonizado Tristan, hijo de los protagonistas de Nanatsu No Taizai Meliodas y Elizabeth. Se desarrollará en Britannia y mientras exploramos el continente podremos ir agregando a nuestro equipo héroes de Seven Deadly Sins y de su secuela Los Cuatro Jinetes del Apocalípsis.

Este juego, claramente inspirado en Genshin Impact, saldrá para consolas, PC y dispositivos móviles. Se supone que tendrá juego cruzado entre todas las plataformas a las que llegará. En cuanto a cuándo sale, no se ha dicho nada nuevo. Inicialmente se creyó que la fecha de lanzamiento del juego de Nanatsu no Taizai, The Seven Deadly Sins: Origin, iba a ser en 2023. Aunque esto todavía es posible, lo más probable es que no podremos jugarlo hasta el año 2024.

Recuerden que en Latinoamérica podemos ver la serie de ‘anime’ The Seven Deadly Sins, su secuela Los Cuatro Jinetes del Apocalípsis y sus películas Prisioneros del cielo, La maldición de la luz y El rencor de Edinburgo mediante el servicio de ‘streaming’ Netflix.

Fuente: Gematsu