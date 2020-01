Thronebreaker: The Witcher Tales ya está disponible en Nintendo Switch

Aunque Gwent, el juego de cartas de The Witcher, ya no se va a poder seguir jugando en consolas, siempre podremos recurrir a Thronebreaker: The Witcher Tales. Este es un curioso título que mezcla el sistema de juego de cartas con una campaña épica desarrollada en el mundo creado por Andrzej Sapkowski.

Este título, que está disponible en PC, PlayStation 4 y Xbox One desde finales de 2018, finalmente ha llegado a Nintendo Switch. Desde el 28 de enero de 2020 podemos encontrar Thronebreaker: The Witcher Tales en la eShop por un precio de $19.99 dólares (aproximadamente $68.000 pesos colombianos).

Thronebreaker cuenta la historia de Meve, la reina guerrera de Lyria y Rivia que debe enfrentar una invasión Nilfgaardiana.

El lanzamiento de The Witcher 3 en Switch y el éxito de la serie de Netflix han puesto de moda esta franquicia en los últimos meses. Esta es una buena oportunidad de explorar otro lado de este mundo usando un sistema de juego diferente y muy adictivo. Es una lástima que no veamos a Henry Cavill echarse unas partidas de Gwent en la serie. Eso hubiera ayudado a popularizar este título aun más.

Recuerden que las versiones de Gwent para consolas dejarán de funcionar el 9 de junio de 2020. Si quieren disfrutar del juego de cartas por fuera de PC y dispositivos móviles, la campaña de Thronebreaker: The Witcher Tales es su mejor opción.

Fuente: eShop