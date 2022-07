¿Es posible conseguir trabajo en Riot Games en Latinoamérica?

Cuando se habla de empresas de videojuegos que se han expandido al mercado latinoamericano, es normal terminar tocando el tema del empleo. Así fue en las conversaciones que tuvimos con Riot Games, donde ya hablamos de temas interesantes como la toxicidad y el éxito de la serie Arcane. En esta oportunidad nos centramos en el tema de si es posible encontrar trabajo en Riot Games o en otras empresas de videojuegos en Latinoamérica y qué se requiere para alcanzar un puesto deseado en esta industria.

Al igual que la nota anterior, contamos con el testimonio de Santiago Durán, director de mercadeo de Riot Games para Latinoamérica; y Juan José Moreno, líder de comunidad, medios e influenciadores para Riot Games en Latinoamérica. Ambos dieron su opinión sobre lo que es trabajar en esta industria y su proceso para entrar a la compañía en la que están actualmente.

Lo primero que se discutió fueron los mitos en torno a esa idea de trabajar en la industria de los videojuegos en la Latinoamérica. Especialmente, aquella creencia en la que solo se puede conseguir trabajo siendo programador o diseñador:

Los mitos alrededor de conseguir trabajo en la industria de los videojuegos

Imagen digital de un poro creada durante una actividad interna en Riot.

Frente a la idea de ciertas profesiones específicas relacionadas a los videojuegos para conseguir trabajo, Durán explica que efectivamente sí hay campo para el desarrollo o el diseño, pero también para aquellos que se quieran dedicar al ‘publishing’, mercadeo e incluso, organización de eventos. El solo tema de mercadeo da para mucho y Durán considera que ahora hay muchas más oportunidades a comparación de antes.

Aquí también opina que es una idea errónea pensar que este camino necesariamente tiene que dirigirse a una vinculación a empresas grandes como Riot, EA, Activision, etc. Por ejemplo, hay oportunidades en las ligas deportivas de cada país, algo que es solo una opción de tantas. En dicho medio hay ‘casters’, escritores, camarógrafos, entrenadores, jugadores profesionales, etc.

En los casos específicos de Moreno y Durán, el primero se forjó una gran experiencia en comunicaciones de Riot Games durante unos siete años. Antes de eso, se hizo un nombre en sus primeros años en Ankama Games (creadora de Dofus) como asistente de mercadeo. Si bien comenzó con estudios en derecho y mercadeo, terminaría dirigiéndose a las relaciones públicas.

En el caso del segundo, este pasó por muchas agencias de comunicaciones y hasta hizo parte del equipo de Google en Latinoamérica. Finalmente, toda su experiencia en comunicaciones y mercadeo lo terminarían llevando a Riot Games. Después de contar un poco sobre su vida, hizo la aclaración de que la empresa (y la industria en general) no se cierra a un solo tipo de perfil:

«Pero hay quien viene a la industria de los videojuegos desde otras áreas. Hay gente que estuvo en agencias de publicidad, en producción de televisión, etc. Venimos de muchos, muchos lugares y la industria de los videojuegos ahora permite que convivan muchas disciplinas diversas».

¿Cómo es hacer mercadeo en Riot games?

Oficinas en Barcelona, España.

Cuando se les pregunta sobre el trabajo de hacer mercadeo en Riot Games comparado a lo que hacen otras empresas, los ejecutivos señalan dos diferencias fundamentales. La primera es que la empresa se dedica a lo que llama «marketing de entretenimiento y no marketing de productos masivos». Normalmente se busca generar una venta y crear un consumo masivo del producto, mientras que este tipo de entretenimiento no busca audiencias de tal tamaño.

El segundo punto es que el ejercicio de Riot Games no busca una venta o monetización directa de los juegos, sino un aumento de la fanaticada. Básicamente la idea es crear contenido y comunidad. Debido a esto, es que surgen ideas como las de crear Arcane o eventos en sus juegos.

Obviamente Riot cuenta con varios productos en los que la misma empresa confía por completo en su calidad. Por este mismo detalle, se busca crear una relación cercana entre las audiencias y las marcas pertenecientes a la compañía. El objetivo sería que esta relación se hiciera más emocional, de modo que «alimente el corazón de los seguidores».

¿Qué le falta a Colombia para desarrollar más su mercado en videojuegos y deportes electrónicos?

Cuando se les pregunta por un posible desarrollo de Colombia en deportes electrónicos al nivel de países como México, Moreno responde que hacer dicha comparación es difícil por las mismas características de ambos países. Se puede decir que la misma población de México (casi tres veces la de Colombia) ha hecho que su mercado haya crecido a ese ritmo, pero también el hecho de estar tan cerca de Estados Unidos ha obligado al mantenimiento de una competitividad y profesionalización de cierto nivel. Después de todo, a México casi siempre llegan las empresas de videojuegos por primera vez como salto a Latinoamérica.

Lo que sí señala es que ha habido varios intentos de llevar a cabo deportes electrónicos en Colombia, aunque francamente un poco desorganizados. Por un lado, la presencia de empresas grandes también entrena trabajadores con más experiencia; pero por el otro, se requiere también de estudios para profesionalizar el oficio. Ante esto, aclara, que no hace falta que sea una carrera de cinco años de mercadeo.

La profesionalización del trabajo relacionado a videojuegos

Oficinas de Riot Games en Ciudad de México.

Cuando Moreno habla de la profesionalización de la industria, se refiere a realizar entrenamientos en gestión de proyectos, liderazgo de productos, desarrollo de campañas creativas, etc. De este modo, se obtienen profesionales competentes que pueden salir a buscar inversiones con un fin como organizar un torneo. Con esto, la idea es llegar al punto de tener gente competente, que recibe buenos salarios y que están involucrados con el tema.

Por supuesto, también hace falta la experiencia. Por la falta de esta y de asesoría, muchas veces no salen buenos productos por mucha voluntad que haya de hacerlos. Muchas empresas están interesadas en hacer proyectos dentro de esta industria, pero fracasan por no encontrar personas con este tipo de conocimientos (y no necesariamente en videojuegos, sino en gestión de proyectos y demás temas mencionados).

Curiosamente, Colombia es una buena fuente de profesionales para Riot Games, pues gran parte del equipo de Latinoamérica proviene de este país. Esto incluye muchos trabajos de liderazgo dentro de la compañía.

¿Cómo inicio mi proceso en Riot Games?

Página de empleo de Riot Games.

Más allá de lo hablado con los ejecutivos, podemos afirmar que hacerse con un trabajo en la industria de los videojuegos en Latinoamérica también es cuestión de estar en la búsqueda y crear un perfil atractivo. En el caso de Riot Games, la empresa publica constantemente todas las vacantes que tiene en el momento en su página oficial. Aquí se puede aplicar filtros para aplicar específicamente a la oficina de Ciudad de México, Barcelona, Los Ángeles o la ciudad que se prefiera.

Hay que tener en cuenta que las vacantes expuestas en la página se describen únicamente en inglés. Todos los requerimientos y funciones se leen en este idioma. Además, los datos de contacto y la hoja de vida se comparten en el propio perfil de la vacante en esta página.

