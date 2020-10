Ubisoft aclara que algunos de sus juegos no serán retrocompatibles con PS5

Ubisoft ha revelado una lista de juegos que no podrán disfrutar del beneficio de retrocompatibilidad que ofrece la nueva consola de Sony, PlayStation 5. Sorprendentemente, entre los títulos encontrados en la lista se encuentra Assassin’s Creed Syndicate.

Esta es la lista de los juegos que no funcionarán en PS5:

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Chronicles Trilogy Pack

Assassin’s Creed Chronicles India

Assassin’s Creed Chronicles China

Assassin’s Creed Chronicles Russia

Risk

Star Trek Bridge Crew

Werewolves Within

Space Junkies

No es claro porqué estos juegos no podrán ser jugados en PlayStation 5. Ubisoft afirmó que este inconveniente solo afectará a los usuarios de la consola de Sony. Para Xbox Series X y Series S no hay ningún problema y se podrán seguir usando de manera regular.

Esta información fue compartida por Ubisoft al momento de explicar su sistema de generación cruzada. Títulos como The Division 2, The Crew 2, For Honor y Prince of Persia: The Sands of Time Remake tendrán esta característica. A su vez, los juegos tendrán la capacidad de tener las partidas guardadas funcionales en ambas generaciones.

Uno de estos juegos será Assassin’s Creed Valhalla, el cual tiene la propiedad de actualizarse a la nueva generación sin tener que comprar una segunda copia. También se podrán transferir las partidas guardadas a la nueva consola.

Vía: VG24/7