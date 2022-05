Un simulador de Jesús y otro juego donde es un inquisidor vengador

La religión ha hecho parte de los videojuegos por un buen tiempo, pero esta es una de las primeras ocasiones en las que directamente usa la figura bíblica de Jesús como protagonista. Por un lado se encuentra un juego desarrollado por SimulaM y definido como un «simulador de Jesús», que lleva por nombre I Am Jesus Christ y está actualmente enlistado en Steam con fecha de lanzamiento para 2022.

Según el diario de desarrollo de I Am Jesus Christ, SimulaM utiliza el Unreal Engine 5 y por el momento realizan pruebas de juego del prólogo. La frecuencia de cuadros por segundo se ve afectada pero visualmente luce bien. El juego utiliza perspectiva en primera persona del mismo Jesús, con vista al mar de Galilea y cronológicamente ubicado en los primeros años de servicio del mesías.

Unreal Engine 5 en las manos de Jesús.

Bajo su poder puede expulsar demonios y el juego entra a una dimensión espiritual donde no solo debe repelerlos, sino evitar ataques que son una especie de orbes de luz. Como es un juego en desarrollo, sus mecánicas aún se encuentran en progreso y pueden mejorar.

El inquisidor

El otro juego es radicalmente opuesto a un simulador. Desarrollado por el estudio polaco The Dust, I, the Inquisitor es un título de fantasía oscura basado en la serie de novelas de Jacek Piekara, ubicadas en un universo donde Jesús no murió en la cruz sino que decidió vengarse con toda la ira heredada de su padre celestial. Sin embargo, esto ocurre 1500 años después y bajo la identidad de Mordimer Madderdin, un Jesús inquisidor.

Sí, hay muchos reflejos de historia real con organizaciones actuando en nombre de Jesús, pero dejaremos esa crítica al juego.

Haciendo el trabajo del mesías.

I, the Inquisitor es una aventura no lineal con difíciles elecciones morales y habilidades únicas. El juego tiene lugar en Konigstein, pero Mordimer puede viajar al ‘Unworld’ para develar los secretos ocultos de las personas y desarmarlas en interrogatorios. Por el lado del combate, puede usar el filo de la espada, pero la fuerza bruta no es suficiente contra un mal antiguo que acecha el mundo de los vivos.

I, the Inquisitor estará disponible en una fecha no definida para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X/S.