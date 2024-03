Nobuo Uematsu no cree que las bandas sonoras tipo Hollywood sean interesantes

El experimentado compositor de la franquicia Final Fantasy y recientemente Fantasian, no está muy interesado en cómo suenan los videojuegos modernos. Para Nobuo Uematsu, cuya legendaria carrera le ha traído incontables reconocimientos y ya piensa en retirarse de verdad, los compositores actuales solo quieren ofrecer música tipo Hollywood que no aporta nada original a los videojuegos.

En una entrevista con NewsPicks, Uematsu explicó que en su opinión las bandas sonoras de las películas limitan el progreso de la música de los juegos, cuando estas son implementadas en los mismos. En la época de los 8-bit y 16-bit, las limitaciones de dichas consolas obligaban a los compositores a ser creativos y así fue como Uematsu creó sus bandas sonoras para los primeros Final Fantasy.

Cuando la era de PlayStation permitió música con calidad CD siguió métodos similares, porque quería evitar que el juego se detuviera para transmitir nuevo audio, cada vez que el juego pasara de la exploración a una batalla. A partir de Final Fantasy X en PS2, Uematsu dice que «la música de los juegos entró en un periodo donde podíamos hacer básicamente todo». De esta manera se volvió más fácil expresar los diferentes géneros musicales dentro de los juegos.

Sin limitación no hay progreso

Este periodo moderno llevó a la música de los videojuegos a ser menos interesante, de acuerdo con Uematsu, porque los directores y productores estaban satisfechos con las bandas sonoras tipo películas en los juegos.

«La gente necesita tener más libertad a la hora de crear música de juegos, de otro modo esta no podrá progresar». Nobuo Uematsu

«Los compositores deben considerar y preguntarse ‘¿Qué es algo que solo yo puedo hacer?’ y usar su propio conocimiento y experiencia para ser verdaderamente creativos», concluyó.

Hace unas semanas, Uematsu mencionaba no creer posible componer una banda sonora completa en el futuro. Respecto a Final Fantasy, aún está involucrado en escribir los temas principales de los juegos, pero no todo un álbum. «Debes darlo todo durante dos o tres años. No creo tener la fuerza física y mental para hacerlo mas».

Vía: VGC