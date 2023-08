Una burda copia de The Last of Us es retirada de la eShop de Switch

Entre los muchos juegos destacables con los que cuenta la eShop de Nintendo Switch, también hay decenas de shovelware que ni pasan por el mínimo control de calidad. La mayoría parecen extraídos de las diferentes plataformas móviles y usualmente su escaso precio los delata. The Last Hope: Dead Zone Survival era uno de ellos y apareció en la eShop de Switch el pasado mes de junio. Su particular característica es que con un bajo presupuesto referenciaba, sin inmutarse un poco, al propio The Last of Us de Naughty Dog.

En su primer tráiler, este exclusivo de Switch inmediatamente captó la atención del público por intentar parecerse –sin mucho éxito– al posapocalíptico juego de Sony. Las definiciones no iban más allá de ser un «copia barata», con su propia versión de Ellie y un Joel más cercano a Niko Bellic pero sin financiamiento. Quienes tuvieron la desdicha de probarlo lo catalogaron como el peor juego del 2023, pues además de ‘bugs’ duraba solo entre 15 y 20 minutos.

Digital Foundry sacrificándose.

De cualquier forma, a Sony no le causó gracia. Según reporta Eurogamer, todos los tráileres y videos alternos de The Last Hope fueron removidos de YouTube. Esto debido a una reclamación de derechos de propiedad por parte de Sony Interactive Entertainment. Por su parte, el juego ya no se encuentra disponible en la eShop de Estados Unidos ni del Reino Unido, presuntamente por la misma razón.

Aunque ninguna compañía ha publicado un comunicado oficial sobre el asunto, es necesario recordarles cuánto necesitan mejorar sus controles de calidad. Tanto Nintendo (eShop de Switch) como Valve (Steam), dejan pasar abrumadoras cantidades de shovelware que pululan las tiendas digitales con juegos baratos de dudoso prestigio. En todas las tiendas ocurre este efecto, pero en estas dos tanto relleno termina por afectarlas seriamente.