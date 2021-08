WarioWare: Get it Together! ya tiene demo gratuito en Nintendo Switch

WarioWare: Get it Together! es la respuesta a una de las franquicias más pedidas para Nintendo Switch y que no ha faltado a consola de Nintendo alguna desde su creación. Anunciado oficialmente durante el pasado E3 2021, los seguidores de los alocados microjuegos de Wario y compañía podrán disfrutar esta nueva entrega desde el próximo 10 de septiembre.

A diferencia de sus predecesores, WarioWare: Get it Together! expande la experiencia original en Nintendo Switch con personajes controlables cual título plataformas. A su vez hace énfasis en el multijugador local como en GameCube y Wii. Entre el historial de la serie no suele incluirse a Game & Wario para Wii U, que difería más todavía de la fórmula clásica.

Mientras esperamos al lanzamiento del nuevo juego, ya podemos descargar un corto demo en la eShop para Switch. En este podemos aprender a controlar a Wario, Cricket, 18-Volt, Mona, Kat/Ana y Orbulon. Estos son todos los personajes disponibles en la versión de prueba, pero en la versión final por supuesto son desbloqueables el resto de conocidos.

Cada personaje tiene su propia habilidad y esto hace más fácil o más difícil un microjuego, según sea el objetivo a cumplir. Por ejemplo, a la hora de mover un péndulo es más rápido hacerlo con Wario que puede impulsarse y no con 18-Volt, que lanza discos de su cabeza pero permanece estático. Formar un equipo con las habilidades correctas es parte del éxito.

Lo que no está bajo nuestro control es la aleatoriedad tradicional de microjuegos cortos, lanzados uno tras otro y rotando personajes. Así que si antes debías preocuparte por hacer bien una sola cosa, ahora son dos.

