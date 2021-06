Hace algunos días, una encuesta oficial sugería que un nuevo WarioWare para Switch estaba en desarrollo. Esto fue finalmente confirmado durante el Nintendo Direct de E3 2021 con el anuncio de WarioWare: Get it Together!

Esta es una nueva entrega de la saga de minijuegos que nos ha divertido desde la época de Game Boy Advance. Todos los minijuegos nos permitirán controlar a una pequeña versión de Wario o sus amigos. El objetivo es realizar alguna acción tan divertida como hilarante que nos permita cumplir el objetivo de cada minijuego en unos pocos segundos.

Lo curioso es que cada uno de los personajes tendrá habilidades especiales, por lo que cada uno de los minijuegos se podrá resolver de forma diferente dependiendo a quién controlemos.

Lo más interesante de WarioWare: Get it Together! es que nos permitirá disfrutar un modo para dos jugadores. No dieron muchos detalles, así que no sabemos si el multijugador será solo competitivo o también tendrá un modo cooperativo.

Por lo visto en el Nintendo Direct de E3 2021, la presencia del anti-Mario y sus amigos en pantalla hará que los minijuegos de WarioWare: Get it Together! se sientan muy diferente a lo que hemos visto antes en la serie.

WarioWare: Get it Together estará disponible el 10 de septiembre de 2021 y será exclusivo para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo Direct de E3 2021