WarioWare: Move It! – Reseña

Pocos juegos han alcanzado el nivel de extravagancia y originalidad de la serie WarioWare. Para una compañía como Nintendo tan asociada con Mario, Wario es un golpe de aire fresco –con olor a ajo– que se da el lujo de ser tan desatado como puede. A partir de WarioWare, Inc.: Mega Microgame$! para Game Boy Advance (también disponible en Nintendo Switch Online), cada consola de Nintendo ha contado con por lo menos una entrega de WarioWare. Sucesor espiritual, en el caso de Game & Wario. Dos años después de Get It Together!, Nintendo Switch recibe WarioWare: Move It! con una retornante propuesta jugable.

El objetivo de cada WarioWare usualmente es aprovechar las innovaciones técnicas de la consola en cuestión. En Twisted! agregaron un sensor de rotación en el cartucho y lograron que se jugara en Game Boy Advance moviendo la consola, tiempo atrás de los celulares con acelerómetro. Por su parte, en Smooth Moves para Wii aprovecharon el control Wiimote y el Nunchuck para involucrar microjuegos de movimiento. Cuya recomendación era jugarlos de pie, aunque al ser de los primeros juegos en Wii, ciertos movimientos eran difíciles de registrar.

En este último es que se basa WarioWare: Move It! para Nintendo Switch, que desde su presentación sigue el mismo patrón de Smooth Moves. Es un sucesor directo y los Joy-Con hacen las veces de Wiimote y Nunchuck con un poco más de precisión. Si bien puede haber salido muy pronto tras Get It Together!, se aparta de las plataformas y microjuegos de su predecesor al exigir los controles de movimiento de los Joy-Con. Malas noticias para usuarios de Switch Lite, pues necesitan Joy-Con y solo un jugador puede participar.

En las consolas Switch y Switch Oled de Joy-Con desacoplables, solo un jugador puede participar en modo sobremesa. Para dos y hasta cuatro jugadores es obligatorio conectarla al televisor por medio del ‘dock’. Pequeños detalles técnicos para tener en cuenta, ya que la mitad del contenido está dirigido al multijugador local. En el modo historia –que sirve de tutorial extendido– solo dos jugadores (cada uno con un par de Joy-Con) pueden cooperar. En los diferentes modos multijugador algunos piden solo un Joy-Con por jugador.

Como en anteriores títulos, WarioWare: Move It! requiere pasar por todo el elenco de amigos y exempleados de Wario, cada uno con su propio grupo de microjuegos y poses. Las poses –otro concepto de Smooth Moves— indican antes de comenzar un microjuego la forma en que se deben sostener los Joy-Con. Poner las manos al frente, sobre la cabeza, en la cadera, sobre los muslos, a modo de espada, de arco, como un cocodrilo; son 18 las poses que introduce el juego a través del modo historia y que hacen todo el uso creativo posible de los Joy-Con.

WarioWare es famoso por sacarle el jugo a las consolas de Nintendo e Intelligent Systems tenía claro que después de Get It Together! debía hacer uso de los sensores de movimiento en los Joy-Con. Incluso el puerto infrarrojo del control derecho vuelve a trabajar después de 1-2-Switch y Nintendo Labo, registrando perfectamente señales y formas hechas con una mano. WarioWare: Move It! hace todo para enseñarnos a jugar de pie, pero créenos cuando te decimos que te las puedes arreglar jugando sentado. Sin embargo, una correcta lectura de los movimientos solo es posible asegurarla haciendo las poses señaladas.

La ventaja principal de Move It! frente a Smooth Moves es que los Joy-Con son más precisos que los primeros Wiimote sin Motion Plus. Ahora bien, en contadas ocasiones los Joy-Con y la escueta instrucción de un microjuego pueden dejar más dudas que enseñanzas. Afortunadamente podemos practicar los tres niveles de un microjuego en una habitual lista individual, pero dentro de una ronda por puntaje puede significar el fin. En este aspecto, Move It! ofrece una suerte de continuaciones infinitas en los escenarios del modo historia. Al acabarse las vidas, con seguir el ejemplo de la pose en pantalla podemos retomar donde perdimos.

Teniendo el multijugador local como objetivo primario y más variado, algunos microjuegos pueden resultar confusos para jugadores más casuales o niños. El problema puede presentarse no tanto para dos como para tres o cuatro jugadores. Ya que el modo historia es básicamente el tutorial de las 18 poses o estilos de microjuegos, el modo multijugador da por sentado que todos los participantes conocen cómo funcionan. Las poses en sí no son difíciles de aprender o ejecutar, pero podemos ver cierta resistencia «familiar» en uno que otro microjuego. Dicho esto, los conocedores de WarioWare se sentirán en casa una vez más.

*Versión original de Nintendo 64.

Uno de los cambios más notorios de Move It! frente a Get It Together! va más allá de los controles de movimiento. El anterior juego expandió en contenido y personalización lo que otros títulos de WarioWare nunca habían hecho. Cada personaje del elenco era controlable y tenía su habilidad única, era posible subirlo de niveles y obtener cosméticos para alterar su apariencia. Del mismo modo, el modo en línea ofrecía una tabla clasificatoria global para retos semanales (Copa Wario), diferentes durante todo un año. Nada de esto lo tiene Move It!, así que en cierta forma es un juego más pequeño y además sin uso de Nintendo Switch Online.

La rejugabilidad de WarioWare: Move It! depende únicamente de su multijugador local. La franquicia es única en su especie como fundadora de los microjuegos, una experiencia particularmente individual debido a la rareza de los mismos. En contraste, el primer juego fue también llevado a GameCube como una expansión multijugador; Smooth Moves aportó lo propio y Game & Wario le sumó varios conceptos nuevos a favor del GamePad de Wii U. Es más fácil introducir un Mario Party, pero encontramos una originalidad desbordada y creativa sin par en WarioWare. Con Move It!, Nintendo cubre un mejor mercado fiestero que lo intentado en Everybody 1-2 Switch!

El característico estilo animado de WarioWare se extiende a su vez a las secuencias de video, una historia para nada ambiciosa que solo sirve de excusa para repartir u organizar los microjuegos. Como su predecesor, está completamente traducido y doblado al español latino. Tampoco hay queja alguna en estos apartados, pues las traducciones son limpias y sin errores, las instrucciones son claras y las voces del doblaje cumplen con su papel. En inglés, Kevin Afghani, nueva voz de Mario y Luigi desde Super Mario Bros. Wonder, también hace la nueva voz de Wario en WarioWare: Move It! Igual que Charles Martinet en su tiempo.

Menos contenido no necesariamente atrae connotaciones negativas, ya que si lo que buscas es compartir la locura de los microjuegos bizarros con amigos y familiares, hay una generosa oferta en esta nueva entrega. El modo fiesta incluye un pequeño juego de mesa, un minijuego ‘remake’ del doctor en Mega Party Game$!, un enfrentamiento contra Medusa, un ring de boxeo y un espectáculo de imitación de movimientos. Todos vinculan los microjuegos y poses de una u otra forma. Tal vez el encanto de los primeros WarioWare radica en su simplicidad y ‘souvenirs’, pero nunca está de más levantarse del sillón y mover el bote.

WarioWare: Move It! 8.4/10 Nota Lo que nos gustó - Un sucesor directo de Smooth Moves.

- Ingenioso uso de los Joy-Con y el puerto infrarrojo.

- Variedad multijugador local.

- Doblaje en español latino. Lo que no nos gustó - El modo historia tiene una corta duración.

- Ausencia de personalización y modo en línea de su predecesor. En resumen WarioWare: Move It!, la segunda entrega de la franquicia en Nintendo Switch, se devuelve a 2006 para darle continuidad al juego de Wii con unos Joy-Con más precisos. La amplia selección de poses y microjuegos lo ponen todo para usar los controles de movimiento de todas las formas posibles, sin miedo o vergüenza. El modo historia funciona como un tutorial de poses, mientras que su fuerte radica es en el multijugador local hasta para cuatro usuarios. A falta de la profundidad individual de Get It Together!, contamos con más modos para varios jugadores, menos confusos que ciertos microjuegos.

Reseña hecha con una copia digital de WarioWare: Move It! para Nintendo Switch brindada por Nintendo of America.