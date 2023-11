World of Warcraft: nuevas expansiones, zonas y lanzamiento de Cataclysm Classic en BlizzCon 2023

La BlizzCon 2023 nos dejó grandes sorpresas para los fans de World of Warcraft, el mítico MMORPG que por muchos años ha dominado el mercado y que sus fans sigue jugando fielmente hasta la fecha. Ahora, en la BlizzCon 2023 se reveló todo el contenido que saldrá en los próximos años tras anunciar una saga completa de tres expansiones para los siguientes tres años de WoW.

La saga se llama World of Warcraft Worldsoul Saga, la cual, según se explicó en la BlizzCon 2023, transformará por completo el juego que conocemos y tocará muchos temas sensibles del complejo ‘lore’ que maneja el juego. Adicionalmente, se reveló el primer tráiler cinematográfico de la próxima expansión The War Within.

Expansión World of Warcraft: The War Within

Como es costumbre, el tráiler de lanzamiento de la nueva expansión de WoW: The War Within. Esto dejó a todos asombrados por el rol tan importante que tomará Anduin Wrynn y la calidad de las animaciones. Por otro lado se revelaron varios aspectos importantes del juego como nuevas zonas de exploración, nuevas características como maestría de héroes de talentos, monturas y una nueva raza.

Adicionalmente se confirmó el regreso de WoW: Cataclysm Classic, una de las expansiones más memorables para todos los fans de la saga. Alamuerte, el mítico dragón que conocemos en la cinemática nos permitirá volver a un Azeroth parcialmente destuido. Esta expansión es recordada por múltiples usuarios como una de las más destructivas. En su momento dejó varias mazmorras sin poder realizar y miles de bugs a lo largo del mundo explorable.

Estas son las tres próximas expansiones para el MMORPG de Blizzard.

Para conocer a más profundidad todos los detalles que se revelaron en la BlizzCon 2023 no olviden visitar la cuenta de X de World of Warcraft. Allí encontrarán con lujo de detalles cada una de las novedades que se aproximan para el juego.

Fuente: Canal de YouTube de World of Warcraft