¡No paran de llegar juegos a Xbox Game Pass en octubre! Este mes ya hemos tenido dos tandas de juegos y aquí tenemos una más, revelada junto a los juegos que llegarán durante las primeras semanas de noviembre.

Octubre 27

Carto es una adorable juego ‘indie’ en el que vamos creando el mapa que recorremos con nuestras habilidades de cartografía. (Consola y PC)

Octubre 29

Day of the Tentacle Remastered es una versión mejorada de la legendaria aventura gráfica de Ron Gilbert, publicada en 1993. Es una secuela de Maniac Mansion. (Consola, PC y Android)

Five Nights at Freddy’s no necesita presentación. Este juego de horror se convirtió en un fenómeno de ‘streaming’ y llega a Xbox Game Pass justo a tiempo para Halloween. (Consola, PC y Android)

Full Throttle Remastered es otra legendaria aventura gráfica de LucasArts, esta vez en el mundo de los motociclistas. (Consola y PC)

Grim Fandango Remastered llega para completar la trilogía de grandes aventuras gráficas que llegan este mes a Xbox Game Pass. Visitamos el ‘más allá’ con un estilo muy «día de los muertos noir». (Consola y PC)

PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG para los amigos) es uno de los juegos que más ayudó a popularizar el género ‘Battle Royale’ y ahora se podrá jugar mediante el servicio xCloud. (Android)

ScourgeBringer es una especie de ‘mezcla’ de juegos de acción en 2D como Celeste y Dead Cells que llega de manos de los creadores de NeuroVoider. Ahora puede ser jugados mediante xCloud. (Android)

Unruly Heroes trae la leyenda china del ‘viaje al oeste’ con este juego de acción para cuatro jugadores. (Consola, PC y Android)

Noviembre 5

Se estaba demorando en llegar, pero uno de los mejores juegos de plataformas en 2D de los últimos años llega a Xbox Game Pass en noviembre: Celeste. (Consola, PC y Android)

Comanche es un moderno simulador de helicóptero de combate. Tiene un modo multijugador en línea. (PC)

Deep Rock Galactic te permite cumplir el sueño de explorar el interior de extraños planetas convertido en un poderoso enano y en compañía de tus amigos. Ese era tu sueño, ¿cierto? (Consola, PC y Android)

Eastshade es un bello juego en el que encarnamos a un artista y debemos capturar la hermosura de los paisajes que visitamos. (Consola, PC y Android)

Knights and Bikes es un título para dos jugadores con un espíritu ‘punk’ e infantil que nos pone en control de dos niñas que buscan un tesoro en una isla británica a finales de los ochenta. (Consola y PC)

Noviembre 17

Ark: Survival Evolved: Explorer’s Edition combina el popular MMO con tres enormes expansiones de contenido que suman más de 900 horas de juego. Llegará a Xbox Game Pass en noviembre.

Juegos que se van de Xbox Game Pass el 30 de octubre

After Party (Consola)

LEGO Star Wars III (Consola)

Rise & Shine (Consola)

Tacoma (Consola & PC)

The Lord of the Rings: Adventure Card Game (Consola & PC)

The Red Strings Club (PC)

