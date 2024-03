Cult of the Lamb se convertirá en un cómic, primera mirada a ‘The First Verse’

Tomando en cuenta la rápida popularidad que ganó el juego del estudio independiente Massive Monster, nos extraña que se hayan demorado tanto para hacer esto realidad. La editorial Oni Press (reconocida por los cómics de Scott Pilgrim) y Devolver Digital se unieron para dar vida a Cult of The Lamb: The First Verse, un cómic de cuatro números basado en el videojuego.

Esta noticia fue revelada junto a una campaña de Kickstarter para recaudar los fondos necesarios para financiar el cómic. Solo le tomó 6 minutos recaudar los 10.000 dólares que pedían. Pueden ver una galería con las portadas preliminares a continuación.

El cómic Cult of The Lamb: The First Verse está siendo escrito por Alex Paknadel (Red Goblin, Immortal Hulk: Time of Monsters for Marvel, All Against All) e ilustrado por el nominado al premio Eisner Troy Little (Fear & Loathing in Las Vegas, Rick and Morty vs. Dungeons & Dragons, The Powerpuff Girls, Radically Rearranged Ronin Ragdolls).

Entre las recompensas para quienes apoyen la campaña de Kickstarter se encuentran diferentes ediciones de los cómics con portadas alternativas y exclusivas, camisetas, afiches, pines y hasta un velón.

Se espera que los cuatro tomos estén listos para diciembre de 2024. Mientras tanto, pueden matar el tiempo consiguiendo todas las apariencias de adeptos en el juego.