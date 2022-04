Star Wars Celebration 2022: horarios de los paneles del evento

Tras un par de años de ausencia, el evento más importante para los fanáticos de las historias que se desarrollan hace mucho, mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana está de regreso. Star Wars Celebration 2022 se va a celebrar en Anaheim, California y ya tenemos información sobre los horarios de los paneles que se van a llevar a cabo en el evento.

Usualmente, estos paneles son transmitidos en vivo mediante el canal oficial de Star Wars en YouTube. Aunque no se ha confirmado que este año se hará lo mismo, no hay razones para pensar que no será así. ¡Estén muy pendientes!

¿Cuál es la fecha de inicio y cuándo termina el evento Star Wars Celebration 2022?

El evento comenzará el jueves 26 y se extenderá hasta el domingo 29 de mayo de 2022.

Los horarios de los paneles de Star Wars Celebration 2022 que usaremos a continuación son para Colombia, Perú y Ecuador.

Horarios de paneles del jueves 26 de mayo

Lucasfilm’s Studio Showcase (1:00 p.m. – Escenario Celebration): responsables de las series hablarán de Obi-Wan Kenobi , Andor y The Mandalorian.

(1:00 p.m. – Escenario Celebration): responsables de las series hablarán de , Andor y The Mandalorian. Attack of the Chords: La música del Episodio II (3:00 p.m. – Escenario Galaxy): el compositor David W. Collins hablará sobre la música de El ataque de los clones.

(3:00 p.m. – Escenario Galaxy): el compositor David W. Collins hablará sobre la música de El ataque de los clones. Lucasfilm Publishing: Historias de una galaxia muy, muy lejana (3:00 p.m. Escenario Twin Suns): presentación de futuros cómics y novelas.

(3:00 p.m. Escenario Twin Suns): presentación de futuros cómics y novelas. Ian McDiarmid: Una audiencia con el Emperador (3:30 p.m. – Escenario Celebration)

(3:30 p.m. – Escenario Celebration) Star Wars Collectibles (5:30 p.m. – Escenario Twin Suns): presentación de nuevos productos de Star Wars.

(5:30 p.m. – Escenario Twin Suns): presentación de nuevos productos de Star Wars. The High Republic: Por la luz y la vida (5:00 p.m. – Escenario Galaxy)

Horarios de paneles del viernes 27 de mayo

El verano de LEGO Star Wars (2:30 p.m. – Escenario Galaxy)

(2:30 p.m. – Escenario Galaxy) Lucasfilm Publishing: Detrás de las páginas (2:30 p.m. Escenario Twins Suns): detalles sobre futuros libros de no-ficción de la franqicia.

(2:30 p.m. Escenario Twins Suns): detalles sobre futuros libros de no-ficción de la franqicia. Celebración de los 20 años de Star Wars: el ataque de los clones (4:00 p.m. – Escenario Celebration).

(4:00 p.m. – Escenario Celebration). Star Wars – Parques y tiendas Disney (4:00 p.m. – Escenario Twin Suns): una mirada a lo que llega a los parques de atracciones de Star Wars como Galaxy’s Edge.

(4:00 p.m. – Escenario Twin Suns): una mirada a lo que llega a los parques de atracciones de Star Wars como Galaxy’s Edge. Cómo se hizo Tales from the Galaxy’s Edge (5:30 p.m. – Escenario Galaxy): charla con los desarrolladores de este juego de realidad virtual.

(5:30 p.m. – Escenario Galaxy): charla con los desarrolladores de este juego de realidad virtual. Hasbro Star Wars (5:30 p.m. – Escenario Twins Suns): una mirada a las figuras de acción que vienen, incluyendo la linea Black Series.

(5:30 p.m. – Escenario Twins Suns): una mirada a las figuras de acción que vienen, incluyendo la linea Black Series. De una galaxia muy, muy lejana a un parque de Disney (6:00 p.m. Escenario Celebration): una historia de las experiencias de Star Wars en los parques de Disney.

(6:00 p.m. Escenario Celebration): una historia de las experiencias de Star Wars en los parques de Disney. 35 años de Star Tours Adventures (7:00 p.m. – Escenario Galaxy)

(7:00 p.m. – Escenario Galaxy) ¡ Juguemos Star Wars! – una galaxia de juegos de mesa (7:00 p.m. – Escenario Twin Suns)

(7:00 p.m. – Escenario Twin Suns) Detrás de los audiolibros (8:30 p.m. – Escenario Twin Suns): nuevos detalles sobre futuros audiolibros de Star Wars como Doctor Aphra y The High Republic: Corredor de la tempestad.

Horarios de paneles del sábado 28 de mayo

Mando+ : una conversación con Jon Favreau y Dave Filoni (1:00 p.m. – Escenario Twin Suns): nuevos detalles sobre el pasado y futuro de la serie The Mandalorian.

(1:00 p.m. – Escenario Twin Suns): nuevos detalles sobre el pasado y futuro de la serie The Mandalorian. Detras de escenas de The Mandalorian & El libro de Boba Fett (3:00 p.m. – Escenario Celebration)

(3:00 p.m. – Escenario Celebration) Competencia de cosplay de Star Wars (3:00 p.m. – Escenario Galaxy)

(3:00 p.m. – Escenario Galaxy) Star Wars: Hunters (3:00 p.m. – Escenario Twin Suns) presentación de nuevos detalles sobre el esperado juego gratis de Zynga para Switch y teléfonos móviles .

(3:00 p.m. – Escenario Twin Suns) presentación de nuevos detalles sobre . Tales of the Jedi (5:30PM – todos los escenarios): presentación de la nueva serie animada.

(5:30PM – todos los escenarios): presentación de la nueva serie animada. Diseñando The Mandalorian (6:00 p.m. – Escenario Galaxy): una charla con Doug Chiang, diseñador de producción de la serie.

(6:00 p.m. – Escenario Galaxy): una charla con Doug Chiang, diseñador de producción de la serie. Marvel Star Wars (6:30 p.m. – Escenario Twin Suns): anuncios y revelaciones sobre los nuevos cómics de la franquicia.

(6:30 p.m. – Escenario Twin Suns): anuncios y revelaciones sobre los nuevos cómics de la franquicia. Yo soy C-3PO (7:30 p.m. – Escenario Galaxy): una charla con Anthony Daniels.

(7:30 p.m. – Escenario Galaxy): una charla con Anthony Daniels. Del Rey: Detrás de escenas (8:00 p.m. – Escenario Twin Suns): charla con varios autores y editores de futuros libros como Brotherhood, Shadow of the Sith y The Princess and the Scoundrel.

Horarios de paneles del domingo 29 de mayo

Presentación de la temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch (1:00 p.m. – todos los escenarios)

(1:00 p.m. – todos los escenarios) Una mirada atrás a Star Wars: Visions (2:30 p.m. – Escenario Twin Suns)

(2:30 p.m. – Escenario Twin Suns) El maravilloso mundo de los Wookies (3:00 p.m. – Escenario Galaxy)

(3:00 p.m. – Escenario Galaxy) Presentación especial de Star Wars: la guerra de los clones «el asedio a Mandalore» (3:00 p.m. – Escenario Galaxy)

(3:00 p.m. – Escenario Galaxy) Detrás de escenas: las criaturas de El retorno del Jedi (4:00 p.m. – Escenario Twin Suns)

(4:00 p.m. – Escenario Twin Suns) Ceremonia de cierre (5:30 p.m. – todos los escenarios)

Tengan en cuenta que no todos estos paneles y presentaciones especiales de Star Wars Celebration 2022 serán emitidos en vivo mediante YouTube y que los horarios están sujetos a cambios.

Fuente: sitio web oficial de la franquicia