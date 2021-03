En abril el ‘manga’ de Hajime Isayama Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) terminará después de estar 11 años y medio en circulación, en las páginas de la revista Bessatsu Shōnen Magazine. Muchos pensábamos que ese mismo mes, el ‘anime’ de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) concluiría. Sin embargo, al finalizar el episodio 75 de SNK titulado «Cielo y Tierra» se reveló que el ‘anime’ —basado en la obra del ‘mangaka’ Hajime Isayama— continuará en el episodio 76 de la temporada final de Attack on Titan.

¿Cuándo se estrenará el episodio 76 de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin)?

Por el momento, el episodio 76 de Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) titulado «Danzai» o «Sentencia» en español no tiene una fecha de estreno específica. No obstante, el canal japonés NHK y Funimation anunciaron que el estreno del episodio 76 de Shingeki no Kyojin se daría durante la temporada de invierno. Esta comienza desde diciembre de 2021 hasta marzo de 2022.

La plataforma de ‘anime’ bajo demanda Crunchyroll también ha comunicado el regreso de Attack on Titan y ha agregado que «la serie regresará con nuevos episodios el próximo invierno».

¿Dónde puedo ver el episodio 76 de SNK?

Una vez se estrene el episodio 76 del ‘anime’ Shingeki no Kyojin, los fanáticos del ‘manga’ de Hajime Isayama en Colombia, México y demás países de Latinoamérica podrán ver el regreso de este anime en Crunchyroll. Adicionalmente, en México también se podrá ver el episodio 76 de SNK en Funimation.

El ‘manga’ de Attack on Titan terminará oficialmente el 9 de abril con la edición de mayo de la revista Bessatsu Shōnen Magazine. Mientras tanto, el volumen recopilatorio, o Tankōbon, número 34 saldrá al mercado en Japón el 9 de junio del 2021.

Fuente: canal oficial de PONY CANYON en YouTube