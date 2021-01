Attack on Titan (Shingeki no Kyojin): el final del ‘manga’ llegará en abril

La editorial Kodansha ha anunciado que el ‘mangaka’ Hajime Isayama lanzará el capítulo final del ‘manga’ Shingeki no Kyojin (Attack on Titan), en la edición de mayo de la revista Bessatsu Shōnen Magazine que empezará a ser vendida desde el 9 de abril del 2021. Con esto Isayama pondrá fin a 11 años y medio de serialización, los cuales dejarán un total de 34 volúmenes recopilatorios. Adicionalmente, la editorial Kodansha ha confirmado que el volumen 34 del ‘manga’ Shingeki no Kyojin saldrá a la venta el 9 de junio del 2021.

Video promocional del final del ‘manga’ de Attack on Titan.

El ‘mangaka’ Hajime Isayama le comento a la página Mantan Web lo siguiente «Hace ocho años dije el ‘manga ‘Shingeki no Kyojin concluiría en tres años, pero hasta ahora pude terminarlo. Ha pasado mucho tiempo, pero espero que puedan seguirme hasta el final. Este no fue estirado por el equipo editorial, sino que más bien fueron ellos quienes en los últimos años me preguntaron «¿cuándo terminará?» Lo siento, finalmente se acabó. Haré lo mejor posible para el episodio final, para que todos se alegren de haberlo leído».

¿Qué sigue después del final del ‘manga’ Shingeki no Kyojin (Ataque de los Titanes)?

La revista Bessatsu Shonen Magazine de febrero del 2021 es protagonizada por el manga de Isayama.

Kodansha ha comentado que están preparando muchos proyectos, ahora que el ‘manga’ de Shingeki no Kyojin está por terminar. Adicionalmente, la editorial japonesa ha comunicado que la obra del ‘mangaka’ Hajime Isayama ha logrado tener en circulación alrededor de 100 millones de copias al rededor del mundo.

Isayama mostró en una entrevista al programa documental de la cadena de televisión japonesa MBS Jōnetsu Tairiku, emitido en noviembre del 2018, un borrador del panel final del ‘manga’ Shingeki no Kyojin (Ataque de los Titanes). Adicionalmente, en diciembre del 2019 Isayama declaró que el planeaba terminar la historia de Eren en el 2020.

Esta obra, también ha inspirado varios ‘spin-off’, videojuegos y películas en acción real.

¿Cómo puedo leer el ‘manga’ Ataque de los Titanes (Shingeki no Kyojin) en América Latina y España?

Los fanáticos del ‘manga’ Shingeki no Kyojin de Hajime Isayama pueden leer su obra gracias a la editorial Panini. Esto debido a que ellos poseen los derechos de distribución del ‘manga’ para América Latina. Esta editorial ha lanzado para México, Colombia y otros países de la región 31 de los 33 tomos recopilatorios que se encuentran en circulación en Japón. Adicionalmente, la editorial —con sede en México— ha lanzado a nuestro mercado algunos de los ‘spin-off’ del universo de Shingeki no Kyojin. En Colombia se puede conseguir el ‘manga’ Ataque de los Titanes en almacenes de cadena.

Mientrastanto, en España la obra del ‘mangaka’ Hajime Isayama se titula Ataque a los Titanes y cuenta con un total de 31 volúmenes recopilatorios en circulación. Esta versión, en castellano, esta a cargo de Norma Editorial. Esta, al igual que Panini en América Latina, tambien ha editado algunos de los ‘spin-off’ del universo de Isayama.

Fuente: canal oficial de Kodansha en YouTube

Vía: cuenta de Ranobe Sugoi en Twitter