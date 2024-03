Code Geass: Rozé of the Recapture, la serie llegará en junio a Star+

Durante el primer día de anuncios de Disney+ en Anime Japan 2024 fue revelado que todas las series, películas y OVA’s de la franquicia Code Geass llegarán a la plataforma —o a Star+ en Latinoamérica— durante el 2024. Adicionalmente, fue revelado que Code Geass: Rozé of the Recapture, la última producción de esta franquicia de Sunrise con diseños de Clamp, tendrá 12 episodios y estará disponible a finales de junio del 2024 en Star+.

El nuevo tráiler de Code Geass: Rozé of the Recapture, además de confirmar cuándo sale, también reveló cuál será el ‘opening’, ‘ending’ y la cantidad de episodios que tendrá este anime.

¿Cuál es la historia de Code Geass: Rozé of the Recapture?

La historia de Code Geass: Rozé of the Recapture inicia en el año 7 de la era Kouwa, el bloque de los Estados Unidos de Japón y el antiguo Hokkaido, bajo la ocupación del Imperio de Britannia, son escenario de las hazañas de dos hermanos mercenarios conocidos como «Los Mercenarios Sin Nombre». El mayor de ellos es Ash, un joven de físico imponente con mirada penetrante que posee una envidiable capacidad física y una extraordinaria habilidad para pilotar Nightmare Frames.

Rose, hermano menor, destaca por su inteligencia y astucia, siendo la responsable de recopilar información y dirigir las operaciones. Juntos, Ash y Rose forman un equipo imparable. Ellos desafiarán los peligros de un mundo en guerra. Todo esto mientras forjan su propio destino en la turbulenta era Kouwa.

¿Cuál es el ‘opening’ y ‘ending’ de Code Geass: Rozé of the Recapture?

ahora que ya sabemos cuándo sale Code Geass: Rozé of the Recapture conozcamos cuáles son el ‘opening’ y ‘ending’ del ‘anime’.

El tráiler de la serie ‘anime’ Code Geass: Rozé of the Recapture, presentado en la transmisión de Disney+ en el primer día de Anime Japan 2024, reveló que el ‘opening’ será interpretado por Miyavi y se llamará «Running In My Head«. Mientras tanto, el ‘ending’ de Code Geass: Rozé of the Recapture se llama Rose (Prod.TeddyLoid) y será interpretado por Hikari Mitsushima. Adicionalmente, fue revelado que el ‘anime’ Code Geass: Rozé of the Recapture tendrá un total de 12 episodios.

¿Quiénes están a cargo de la producción de Code Geass: Rozé of the Recapture?

Ichiro Okouchi y Goro Taniguchi siguen siendo los autores de la historia original.

Yoshimitsu Ohashi, conocido por su participación en Amnesia, Galaxy Angel y Sacred Seven será el director de Code Geass: Rozé of the Recapture. Noboru Kimura (Princess Principal: Crown Handler) es acreditado como el guionista del filme. Para Code Geass: Rozé of the Recapture Takahiro Kimura regresa como diseñador de personajes junto a Shuichi Shimamura basándose en los diseños originales de CLAMP. Junichi Akutsu (Code Geass) vuelve a diseñar los Nightmare Frames.

El diseño mecanico de Code Geass: Rozé of the Recapture estará a cargo de Satoshi Shigeta, conocido por su trabajo en Mobile Suit Gundam Seed.

Adicionalmente, el tráiler revela que Kōhei Amasaki es el ‘seiyu’ de Rozé, el protagonista de la del ‘anime’. Adicionalmente, Makoto Furukawa —quién recientemente fue anunciado como el ‘seiyu’ de Makoto Shishio en la nueva adaptación de Rurouni Kenshin— será Ash, el coprotagonista de Code Geass: Rozé of the Recapture.

Fuente: canal oficial de Disney+ Japón