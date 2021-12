Yoshikazu Yasuhiko, el creador del ‘manga’ que da vida a la historia de Gundam: Cucuruz Doan’s Island será el director de la película. Adicionalmente, Yoshikazu Yasuhiko será el responsable del diseño de personajes de esta nueva adaptación de la historia de Gundam: Cucuruz Doan’s Island. Yasuhiko, Atsushi Tamura (Weathering With You) y Tsukasa Kotobuki (Mobile Suit Gundam: The Origin, Saber Marionette J) también estarán a cargo del diseño de personajes. El guión está a cargo de Toshizo Nemoto (Macross Delta). El diseño de los ‘mecha’ de Gundam: Cucuruz Doan’s Island estará a cargo de Kunio Okawara, Hajime Katoki y Kimitoshi Yamane. Por último, Takayuki Hattori (Mobile Suit Gundam: The Origin) estará a cargo de componer la musica de la nueva película de Gundam ambientada durante los hechos de la guerra de un año en Universal Centrury.