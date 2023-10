Fecha de estreno en Colombia de Digimon Adventure 02: The Beginning

Faltan pocos días para el estreno de la nueva película de los «monstruos digitales» en Japón, sobre el que hablamos aquí. Afortunadamente no vamos a tener que esperar demasiado para verla en la pantalla grande en nuestra región. Toei Animation y Santa Barbara Films confirmaron cuál será la fecha de estreno en Colombia y Latinoamérica de la película Digimon Adventure 02: The Beginning. También pudimos ver el tráiler subtitulado en nuestro idioma.

Han pasado 10 años desde de los eventos de la serie Digimon Adventure tri y la película Last Evolution Kizuna. Los «niños elegidos» ahora son adultos y sus vidas cambian rápidamente, pero sus vidas se vuelven a cruzar con el mundo digital cuando un gigantesco Digitama aparece repentinamente en el cielo sobre la Torre de Tokio. Davis (Daisuke) y sus amigos investigan la situación y se encuentran con un misterioso joven llamado Lui Ohwada, que dice ser «el primer Niño Elegido del mundo».

Los protagonistas son versiones adultas de los chicos de Digimon Adventure 02: Davis y V-Mon, Ken y Wormmon, Yolei y Hawkmon, Cody y Armadimon, Takeru «T.K.» Takaishi y Patamon y Kari Kamiya y Gatomon.

¿Cuál es la fecha de estreno de la película Digimon Adventure 02: The Beginning en Colombia y el resto de Latinoamérica?

Está confirmado que esta película ‘anime’ llegará a los cines de nuestro país el jueves 30 de noviembre de 2023.

Digimon Adventure 02: The Beginning está dirigida por Tomohisa Taguchi (Persona 3 the Movie, Kino’s Journey – The Beautiful World) y escrita por Akatsuki Yamatoya (Digimon Adventure, Digimon Frontier, Digimon: Data Squad). El estudio a cargo de la animación es Yumeta Company y está producida por Toei Animation.

