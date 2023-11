JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R: Wonder of U es el último personaje de la temporada

El pasado 18 de octubre Bandai Namco lanzó a Yuya Fungami, el segundo personaje del pase de temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R. Ahora, gracias a una filtración en la eShop de Nintendo Switch, se ha conocido quién es y cuando sale Wonder of U, el tercer y último personaje del segundo año de contenido del juego JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Índice

¿Quién es Wonder of U, el último personaje del pase de temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R?

Sabemos que aún faltanmuchos años para ver la adaptación al ‘anime’ de la parte 8 de JoJo’s Bizarre Adventure llamada Jojolion, el cual es el ‘manga’ del que proviene el ‘stand’ Wonder of U. Así que trataremos de esquivar lo que más podamos los spoilers de la historia de la parte 8 de JoJo’s Bizarre Adventure. En pocas palabras Wonder of U es el ‘stand’ de Toru, el villano principal de jojolion. Este ‘stand’ posee un extraño poder denominado como «Calamidad», el cual consiste en traer mala fortuna y peligro constante a quienes tengan la intención de perseguirlo a él o a Tooru.

¿Cuándo sale o esatrá disponible Wonder of U en JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R?

Wonder of U will be playable in JoJo's Bizarre Adventure: All-Star Battle R! Toru is only in cutscenes. pic.twitter.com/rNZPLogMTV — JoJo's Bizarre Encyclopedia (@jojo_wiki) November 17, 2023

La filtración de la eShop de Nintendo Switch señala que Wonder of U estará disponible a partir del viernes 8 de diciembre. Adicionalmente, la ficha del último persoanje de latemproada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R deja claro que solo controlaremos a Wonder of U y que Toru —su usuario— solo estará presente en algunas escenas cinematograficas que involucren al nuevo personaje jugable.

¿Qué contiene el pase de temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R?

Ahorá que ya sabemos cuándo sale Wonder of U queda copleto el pase temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R.

Bandai Namco describe el contenido del pase de temporada 2 de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R de la siguiente manera:

El pase de temporada de JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R incluye 3 personajes jugables. ¡Disfruta de todo el universo de JoJo con el pase de temporada 2 de All-Star Battle R! Desbloquea nuevos personajes con nuevas habilidades insólitas.

El pase de temporada 2 incluye:

Personaje descargable 5 Leone Abbacchio, Yuya Fungami y Wonder of U.

Contenido adicional del pase de temporada 2:

Acceso anticipado a los personajes descargables.

Atuendo de Haruno Shiobana para Giorno Giovanna.

Más artículos sobre sobre Jojo’s Bizarre Adventure en GamerFocus:

Vía: Gematsu