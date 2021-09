La película Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): Mugen Ressha-hen está disponible en Funimation desde el 13 de agosto para el público de Colombia, México, Perú y otras zonas de Latinoamérica. Así que el interés por conocer cómo continuará la historia de Tanjiro y Nezuko Kamado ha crecido. Afortunadamente, la espera por el estreno de la segunda temporada (2) del ‘anime’ de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) está a punto de terminar. Esto debido a que el canal de televisión japonesa Fuji TV ha revelado, al finalizar una transmisión especial de la película Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): Mugen Ressha-hen, la fecha de estreno de la segunda temporada (2) del ‘anime’ basado en la obra de la ‘mangaka’ Koyoharu Gotōge.

Este artículo se actualizará a medida que se conozcan nuevos detalles sobre la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer).

¿Cuál es la fecha de estreno de la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

Según Fuji TV, el domingo 10 de octubre comienza la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer). Esta segunda temporada de Demon Slayer, como se le conoce en occidente al ‘manga’ de Koyoharu Gotōge, contará con dos partes. Así que la fecha de estreno de la segunda (2) parte de la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba es el domingo 5 de diciembre del 2021.

¿Cuántos episodios tendrá la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

La primera parte de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, la cual será estrenada el domingo 10 de octubre, contará con un total de siete (7) episodios. El primer episodio de este arco será totalmente nuevo y contará la historia del pilar de fuego, Kyōjurō Rengoku, antes de embarcarse en la misión que lo llevará a encontrarse con el grupo de Tanjiro en el tren del infinito (mugen train).

Si nos basamos en la cantidad de episodios de la primera temporada de Kimetsu no yaiba —que fueron 26— podríamos especular que la segunda parte de la temporada 2 de Demon Slayer, la cual abarcará la historia del distrito de entretenimiento, podría tener 19 episodios.

¿Cuándo empieza el arco del distrito de entretenimiento de Kimetsu no Yaiba?

La segunda parte de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba, la cual abarcará el arco del distrito de entretenimiento, comenzará el domingo 5 de diciembre.

¿Cuántos ‘opening’ y ‘ending’ tendrá la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

La temporada 2 de Kimetsu no Yaiba tendrá dos ‘opening’ y dos ‘ending’, los cuales pertenecerán a cada una de las dos partes que tendrá la segunda temporada del ‘anime’ basado en el ‘manga’ de Koyoharu Gotōge.

¿Quién interpretará los ‘opening’ y ‘ending’ de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba?

El primer ‘opening’ de la segunda temporada de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) llamado Akeboshi, el cual abarcará los siete episodios del arco del tren del infinito, lo interpretará LiSa. Adicionalmente, LiSa —quien interpretó las canciones de apertura y cierre de la primera temporada de Demon Slayer— es también la encargada de cantar el primer ‘ending’ de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba llamado Shirogane.

El ‘opening’ y el ‘ending’ de la segunda parte de la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba titulado Zankyō Sanka y Asa ga Kuru, respectivamente, serán interpretados por Aimer.

¿Cuál es la historia de la segunda temporada (2) de Demon Slayer?

La segunda parte de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba comienza el 5 de diciembre del 2021.

La primera parte de la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) contará los hechos de la película Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer): Mugen Ressha-hen. Mientras que la segunda parte de la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba contará la historia del arco argumental llamado «El distrito del Entretenimiento».

En esta historia, Tanjiro, Inosuke y Zenitsu acompañarán al pilar del sonido Tengen Uzui. Ellos se adentrarán en una misión que los llevará al distrito de Yoshiwara donde tendrán que investigar la misteriosa desaparición de las esposas de Uzui. Ellas desaparecieron en medio de una investigación sobre los rumores de demonios en ese sector. ¿Qué enemigos estarán esperando la llegada de Tanjiro y sus amigos?

¿Qué arcos argumentales del ‘manga’ adaptará la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

La segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) abarcará el séptimo (7) y octavo (8) arco argumental del ‘manga’. Estos están basados en los capítulos 53 al 99 de la obra de la ‘mangaka’ Koyoharu Gotōge.

¿Dónde se podrá ver la temporada 2 de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer)?

Para los que se preguntan dónde ver la segunda (2) temporada de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), les tenemos buenas noticias.

En Colombia, México y otros países de la región Latinoamericana se podrá ver la segunda temporada (2) de Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer) por Funimation y Crunchyroll. Sin embargo, la fecha de estreno o la disponibilidad de doblaje para nuestra región aún no ha sido confirmada por estas plataformas de ‘anime’ bajo demanda. Por el momento se desconoce si Netflix agregará esta nueva temporada de Kimetsu no Yaiba a su catalogo.

Vía: ANN