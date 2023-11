Saint Seiya: la historia oculta de Hyoga de Cisne contra los Blue Warriors

Hyoga de Cisne es un personaje muy importante dentro del canon de Saint Seiya («Caballeros del Zodiaco» para hispanohablantes), ya que es uno de los santos de bronce principales. Como dato curioso, Hyoga es el único personaje que no tiene una personalidad definida. Ya que mezcla un poco de todos, como la inteligencia de Shiryu, el temperamento de Ikki, los sentimientos de Shun y el ímpetu de Seiya.

La historia secreta de Hyoga en el ‘manga’

Portada del ‘gaiden’ The Cygnus Story: Kôri no Kuni no Natasha

Es precisamente el caballero de Cisne, Hyoga, un personaje muy importante en la segunda película basada en la serie, y dicho largometraje cumplió 30 años de lanzamiento ­–La Ardiente Batalla de los Dioses se estrenó el 12 de marzo de 1988­– en Japón. Pero lo que pocos seguidores de la serie saben, es que unas semanas antes del estreno (23 de febrero de 1988) y por motivo de las 1000 ediciones del semanario Shonen Jump, revista en la que se publicó Saint Seiya hasta la saga de Hades, se publicó además del capítulo regular de Saint Seiya el segundo y último Gaiden (nombre que se le da a los spin-off en Japón), el cual se tituló The Cygnus Story: Kôri no Kuni no Natasha (La Historia del Cisne: Natasha del País del Hielo).

Algunos erróneamente piensan que esta historia pudo inspirar a Toei Animation para la creación del guion de la segunda película. Pero, aunque no fue así, tienen ciertas similitudes entre sí. Ya que, aunque Kurumada no participó en la creación de dicho guion, si lo hizo en el diseño de personajes y en las etapas tempranas de la producción. De aquí muy seguramente Masami Kurumada sacó ideas para la realización de la historia alterna de Hyoga.

Frey y Freya, personajes centrales de la película de Asgard (Fuente: Saint Seiya Your’s Ever)

Los diseños de los hermanos Frey y Freya fueron hechos por Kurumada para luego ser retocados por Shingo Araki y Michi Himeno, quienes eran los encargados de la animación de dicha película. Lo interesante es que estos mismos diseños los usó el creador del manga original para dos personajes del ‘gaiden’ de Hyoga.

Algunas ideas del ‘manga’ fueron utilizadas en la película de Toei

Alexer y Natasha, personajes de la historia alterna de Hyoga

La historia comienza con Hyoga caminando por Siberia (de la misma forma que en la película) en donde se encuentra con cuatro misteriosos personajes, Hyoga les pregunta por qué lo han citado en ese lugar en donde no hay rastro de vida. Ellos le responden que se encuentran en Blue Graad, para luego presentarse como los legendarios guerreros azules, cuyo líder es Alexer. A partir de ese momento entran en batalla con el santo de Cisne, el cual es vencido y tomado como prisionero en la ciudad de Blue Graad.

En la prisión, Hyoga conoce a Natasha y ella le pide que salve a su padre. Ya que, ella piensa que su hermano Alexer intentará asesinarlo para de esta forma expandir el reino de Blue Graad. Lo que ellos no saben es que Alexer ya había cumplido con su cometido e iba camino a encontrarse con Hyoga en la celda.

Así sonaría el Kholodnyi Smerch de Hyoga de voz de Kōichi Hashimoto, el primer ‘seiyu’ del personaje.

Después que Alexer le cuenta a Hyoga el destino de su padre, le pide a este que se una a los guerreros azules, a lo que el santo de Cisne se niega. Para luego ser atacado por los demás guerreros. Es aquí que Hyoga los derrota con una técnica que solo tiene en el manga, la cual se llama Kholodnyi Smerch (Torbellino de Hielo). Después de haber derrotado a sus tres enemigos, Hyoga va en busca de Alexer para matarlo. Para cumplir con este fin, él piensa usar la legendaria Ejecución de Aurora como castigo por el parricidio que acababa de cometer.

Al final, Hyoga no elimina a Alexer ya que la pelea se detiene para salvar a Natasha, pues se encontraba afuera de la ciudad convertida en una estatua de hielo. El santo de Cisne se despide de los hermanos y termina la historia contando el motivo por el cual ayudó a la joven. Este motivo, similar al de Batman v Superman: Dawn of Justice, es el nombre Natasha, el cual es el mismo de la madre de Hyoga.

Esta fue la primera vez que se dio a conocer el nombre de la madre del santo de Cisne

Esta historia de Saint Seiya protagonizada por Hyoga en Asgard termina de la misma forma que la película, con la imagen de una flor brotando de las gélidas tierras del ártico.

Dónde ver la película Saint Seiya: Los Caballeros del Zodiaco y la gran batalla de los dioses

En esta película de Saint Seiya protagonizada por Hyoga en Asgard, participó Masami Kurumada en la creación de los personajes Derbal, Freya, Frey, Ullr, Rung y Loki.

Esta película protagonizada por Hyoga en Asgard se llamó en Japón Saint Seiya Kamigami no Atsuki Tatakai y fue estrenada el 12 de marzo de 1988. La historia de esta película toma ideas prestadas de una aventura de Hyoga en Asgard del ‘manga’ Saint Seiya llamada La Historia del Cisne Natassia del Pais de los Hielos. La historia de esta segunda película de los Caballeros del Zodiaco sigue a Seiya y los demás santos de bronce viajan a Asgard para buscar a Hyōga. Los santos de bronce deberán enfrentarse a los legendarios guerreros de Asgard y a su patriarca, para salvar a Atenea.

Han pasado 35 años desde el estreno de la película de Hyoga llamada Los Caballeros del Zodiaco y la gran batalla de los dioses . En el 2023 está pelicula de Los Caballeros del Zodiaco protagonizada por Hyoga se puede ver en Prime Video con doblaje al español de Latinoamérica.