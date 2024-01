Monsters: El infierno del dragón – tráiler confirma fecha de estreno

Hace tan solo cuatro días conocimos la fecha de estreno de Monsters: El infierno del dragón en Netflix. Ahora, ha sido revelado el tráiler oficial de la adaptación al ‘anime’ del ‘one shot’ de Eiichiro Oda Monsters: Ippaku Sanjō Hiryū Jigoku y este confirma su fecha de estreno.

Fecha de estreno de Monsters: El infierno del dragón en Netflix

El tráiler confirma, lo que Netflix filtró la semana pasada, la fecha de estreno de Monsters: El infierno del dragón es el domingo 21 de enero. Para estar pendientes de más información pueden seguir la página del ‘anime’ Monsters: El infierno del dragón en Netflix en el siguiente enlace. el ‘anime’ Monsters: El infierno del dragón tendrá un solo episodio de 25 minutos de duración y se podrá ver de manera exclusiva en Netflix.

¿Quién es la voz de Ryuma en el doblaje al español del ‘anime’ Monsters: El infierno del dragón de Netflix?

Monsters: El infierno del dragón llegará a Netflix el 21 de enero con doblaje al español. Sin embargo, no todas las voces implicadas en este proyecto han sido anunciadas. No obstante, los fanáticos han logrado identificar que Óscar Flores —quien ya interpreto al personaje en el arco de Thriller Bark de One Piece— volverá a dar voz al samurai. Cabe resaltar, que Flores interpretó la voz de Ryuma en One Piece debido a que él es también la voz de Brook. En esta parte de la historia la sombra del musico de los sombrero de paja habita en el cuerpo de un Ryuma convertido en zombi.

¿Quiénes están detrás de la producción del ‘anime’ Monsters: El infierno del dragón?

Ya sabemos quuiien es la voz de Ryuma en el doblaje al español del ‘anime’ Monsters para Latinoamérica. Mientras tanto, se especula que Raúl Soto será Cyrano.

Sunghoo Park dirigirá el ‘anime’ Monsters: El infierno del dragón. Este director es conocido por dirigir la primera temporada del ‘anime’ y la película de Jujutsu Kaisen. Adicionalmente, el estudio encargado de la animación será E&H Production. Este es el recién fundado estudio de animación del director Sunghoo Park.

Fuente: Netflix Latinoamérica