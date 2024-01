Pokémon: dónde ver los episodios del ‘anime’ y películas sin Pokémon TV

Con el anuncio que el servicio de la aplicación Pokémon TV llegará a su fin el próximo 28 de marzo, The Pokémon Company retira la forma más práctica y gratuita de ver la extensa serie de Pokémon. A partir del 8 de enero del 2024, no es posible acceder a Pokémon TV desde web o descargar la aplicación en la App Store, Google Play, Roku Channel Store, Amazon Appstore y Nintendo eShop. No es una solución completa, pero te guiaremos un poco en conocer dónde ver los episodios de algunas temporadas del ‘anime’ de Pokémon.

Quienes tengan previamente instalada la aplicación Pokémon TV en sus dispositivos, pueden seguir viendo los episodios gratuitos del ‘anime’ y películas disponibles hasta el 28 de marzo, fecha del cierre definitivo. Por recomendación de The Pokémon Company, la única opción alterna es navegar por un mar de plataformas de ‘streaming’ pagas. Vale aclarar que en Estados Unidos hay muchas más opciones que en Latinoamérica.

Dónde ver los episodios del ‘anime’ y películas de Pokémon en Latinoamérica

Con excepción de YouTube, necesitas una suscripción a los siguientes servicios para acceder a las series enlistadas.

Netflix

El comienzo (temporada 1)

Viajes Pokémon (temporadas 23 – 25)

Concierge Pokémon

Selección de películas

Horizontes Pokémon (desde el 7 de marzo)

Prime Video

Rubí y Zafiro (temporadas 6 – 9)

XY (temporadas 17 – 19)

The Roku Channel (solo México)

Sol y Luna (temporadas 20 – 22)

Pokémon: Vientos de Paldea

Pokémon: Nieves de Hisui

Evoluciones Pokémon

Pokémon: Senda a la cima

Pokétoon

Compra o alquiler digital

Amazon

iTunes Store

Google Play

Lamentablemente estas son las únicas temporadas disponibles en Latinoamérica. Otras como Oro y Plata o Diamante y Perla estuvieron durante un tiempo en Prime Video, pero en la actualidad no aparecen enlistadas en la región. Lo cierto es que el cierre de Pokémon TV afecta grandemente la distribución –aunque rotativa– de 25 años de la serie de Pokémon y las alternativas no son las más ideales. Un golpe bajo para los seguidores de Ash Ketchum.