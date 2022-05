Nuevos episodios de One Piece de mayo de 2022: conoce a sus actores de voz en latino

Como habíamos anunciado anteriormente, nuevos episodios de One Piece llegarían a Netflix con sus respectivas sinopsis y completamente traducidas al español en mayo de 2022. Los episodios de Netflix tratan del viaje de Luffy y compañía a Skypiea, por lo que en esta nota mencionaremos a los actores de voz que escucharemos por primera vez como parte del nuevo trabajo de voces en latino para One Piece solicitado por la popular plataforma.

Comenzaremos dando unas sinopsis o ideas generales de la historia de estos episodios de One Piece:

¿De qué tratan los arcos que comprenden los nuevos episodios de One Piece en mayo de 2022?

A Netflix llega el arco de Skypiea de One Piece.

En estos momentos vemos que Netflix publicó tres nuevas «temporadas» de One Piece que van después del Reino de Alabasta y que comprenden básicamente el viaje a Skypiea, según las sinopsis de los episodios. Así están divididos los nuevos episodios:

TV Original 1 (Episodio 131 – Episodio 143): Esta parte es considerada «relleno». Esto comprende los miniarcos de «Historias de los Nakama», «Isla de la Cabra» y «Niebla Arco Iris». No hay mucho por resaltar, pues no está relacionado a la historia principal.

(Episodio 131 – Episodio 143): Esta parte es considerada «relleno». Esto comprende los miniarcos de «Historias de los Nakama», «Isla de la Cabra» y «Niebla Arco Iris». No hay mucho por resaltar, pues no está relacionado a la historia principal. Sky Island: Skypiea (Episodio 144 – Episodio 173): Los Sombrero de Paja llegan a la isla de Jaya y empiezan a averiguar sobre la leyenda de Skypiea, la isla del cielo. A pesar de las burlas, encuentran personas que quieren ayudarlos a resolver el misterio.

(Episodio 144 – Episodio 173): Los Sombrero de Paja llegan a la isla de Jaya y empiezan a averiguar sobre la leyenda de Skypiea, la isla del cielo. A pesar de las burlas, encuentran personas que quieren ayudarlos a resolver el misterio. Sky Island: The Golden Bell (Episodio 174 – Episodio 195): Los Sombrero de Paja llegan a Skypiea y se encuentran con que la situación en la famosa isla del cielo es más oscura de lo que parece. Por lo tanto, buscarán resolver todos estos problemas.

Si bien Netflix divide los episodios de Skypiea de One Piece en dos partes, todo se trata del único arco de Skypiea, que tiene una única sinopsis sobre la visita a la misteriosa isla del cielo.

Los personajes que aparecen por primera vez en los nuevos episodios de One Piece de mayo 2022 y sus actores de voz

A continuación, hablaremos de los personajes y los respectivos actores de voz que estarán en estos nuevos episodios de One Piece de mayo de 2022:

Sengoku / Gerardo Vásquez

Sengoku es el almirante de flota de la Marina en estos arcos. Su rol es muy importante al ser el líder de las fuerzas militares del gobierno mundial.

Gerardo Vásquez ha interpretado a personajes como Escanor en Los Siete Pecados Capitales, Nick Fury en el Universo Cinematrográfico de Marvel, Meowth de Pokémon y a Seymour Skinner en Los Simpson.

Nuevos episodios de One Piece de mayo 2022: Donquixote Doflamingo / Alfredo Gabriel Basurto

Donquixote Doflamingo hace parte de los Siete Guerreros del Mar (Shichibukai). Se trata de un grupo de siete piratas muy poderosos que trabajan para el gobierno mundial y tienen cierta autonomía sin ser perseguidos por los crímenes que han cometido anteriormente.

Alfredo Gabriel Basurto ha interpretado a Sesshomaru en Inuyasha, Ban en Los Siete Pecados Capitales, Levi Ackerman en Attack on Titan y Maes Hughes en Fullmetal Alchemist: Brotherhood.

Edward Newgate (Barbablanca) / Juan Carlos Tinoco

Barbablanca es uno de los Cuatro Emperadores, los piratas más poderosos de todo el mundo.

Otro de los actores de voz en latino que debuta con One Piece es Juan Carlos Tinoco. Él es reconocido por interpretar a Thanos en el Universo Cinematográfico de Marvel, Jiren en Dragon Ball Super y Doomfist en Overwatch.

Nuevos episodios de One Piece de mayo 2022: Marshall D. Teach (Barbanegra) / Rubén Trujillo

Barbanegra es un pirata que formó recientemente una nueva tripulación y está probando suerte por la Gran Ruta Marítima (Grand Line).

Rubén Trujillo ha sido la voz de Hades en la película de Hércules, Tobi en Naruto: Shippuden y Gloin en la trilogía de El Hobbit.

Jesus Burgess / Leonardo García

Jesus Burgess es uno de los integrantes de los Piratas Barbanegra.

Otra de las voces en latino de One Piece es la de Leonardo García. No solo interpreta a Burgess, sino también a Pyke en League of Legends y Kaio-Sama en Dragon Ball Z: Kai.

Van Augur / Eduardo Ramírez

Van Augur es uno de los integrantes de los Piratas Barbanegra.

Eduardo Ramírez ha sido Glenn Quagmire en Padre de Familia, Lenny Leonard en Los Simpson y Lambert en la serie de The Witcher.

Laffitte / Javier Olguín

Laffitte es uno de los integrantes de los Piratas Barbanegra.

Además de este papel, Javier Olguín ha prestado su voz para Mello en Death Note. Aparte de este, también fue Shikamaru Nara en Naruto y Dende en la franquicia de Dragon Ball.

Bellamy / Luis Navarro

Bellamy es otro pirata que tiene su propia tripulación, quien se encuentra con Luffy en la isla de Jaya.

Luis Navarro es otro de los actores de voz que debuta en One Piece. Ha interpretado anteriormente a Barry Allen (Flash) en el Universo Televisivo de DC Comics, Benji Price en Captain Tsubasa: la leyenda regresa y Narancia Ghirga en Jojo’s Bizarre Adventure.

Enel / Sergio Gutiérrez Coto

Enel es el actual dios y líder de Skypiea.

Sergio Gutiérrez ha prestado su voz para Aragorn de El Señor de los Anillos y el Rayo McQueen en todas sus apariciones en las películas de Cars.

Ohm / Arturo Mercado Jr.

Ohm es uno de los cuatro sacerdotes de Enel.

Arturo Mercado Jr. es la voz actual de Mickey Mouse, así como la de Woody desde Toy Story 3. Además, fue Pain en Naruto: Shippuden.

Shura / Roberto Mendiola

Shura es otro de los cuatro sacerdotes de Enel.

Roberto Mendiola ya había hecho parte de las voces en latino de One Piece, pero para 4Kids. En esa ocasión interpretó a Ace. También fue Isshin Kurosaki en Bleach y Bob Patiño en Los Simpson.

Gedatsu / José Luis Rivera

Gedatsu es uno de los cuatro sacerdotes de Enel.

José Luis Rivera ha trabajado para dar vida a Nightwolf en Mortal Kombat 11 y Sen Hatsumi en Kengan Ashura.

Satori / Miguel Ángel Leal

Satori es otro de los cuatro sacerdotes de Enel.

Miguel Ángel Leal es Meliodas en Los Siete Pecados Capitales, Ask Ketchum de Pokémon (desde la temporada 13) y Jaden Yuki de Yu-Gi-Oh! GX.

Nuevos episodios de One Piece de mayo 2022: Gan Fall / Pedro D’Aguillón Jr.

Otro de los personajes que llegan para estos nuevos episodios de One Piece de Mayo de 2022 es Gan Fall. Para no revelar mucho, diremos que es un mercenario apodado «El Caballero del Cielo».

Pedro D’Aguillón Jr. ha interpretado a Freddy Krueger en la trilogía de Pesadilla en la calle del Infierno y Tao Pai Pai en Dragon Ball.

Conis / Erika Ugalde

Conis es una ciudadana de Skypiea que se hace amiga de los Sombrero de Paja.

Erika Ugalde ha prestado su voz para Desagrado en Intensa Mente, Mantis en el Universo Cinematrográfico de Marvel,así como Michelle «MJ» Jones.

Nuevos episodios de One Piece de mayo 2022: Wyper / Rolando de la Fuente

Wyper es el líder de los Guerreros Shandia, en rebelión a Enel.

Rolando de la Fuente también ha trabajado como Agumon en Digimon Data Squad y Orko en He-Man y los amos del universo (2002).

Aisa / Susana Moreno

Aisa es una niña de la tribu Shandia.

Susana Moreno es Powder (Jinx niña) en Arcane y Kanna Kobayashi de Miss Kobayashi’s Dragon Maid. Además, fue Yuka en Elfen Lied.

Laki / Romina Marroquín Payró

Laki también fue otra de los Guerreros de Shandia en rebelión a Enel.

Romina Marroquín Payró también ha sido Vi en League of Legends. No solo eso, sino que también ha interpretado a Kasumi Miwa en Jujutsu Kaisen y, más recientemente, a Spy x Family.

Mont Blanc Cricket / Jorge Badillo

Mont Blanc Cricket es uno de los habitantes de Jaya que ayuda a Luffy y su tripulación a averiguar sobre la leyenda de Skypiea.

Otro de los actores de voz que se presenta en los nuevos episodios de One Piece de mayo de 2022 es Jorge Badillo. Este hombre ha sido Ser Davos de Game of Thrones y The Peacemaker en la serie del mismo nombre.

Nuevos episodios de One Piece de mayo 2022: Mont Blanc Noland / Beto Castillo

Mont Blanc Noland es un personaje fundamental para comprender todo el misterio detrás de la ubicación de Skypiea.

El último de los actores de las voces en latino en el arco de Skypiea de One Piece en Netflix del que vamos a hablar hoy es Beto Castillo. Este hombre le da su voz en español a Doctor Strange del Universo Cinematográfico de Marvel, así como a Luke Skywalker en los episodios VIII y IX de Star Wars.

Fuente: Doblaje Wiki.