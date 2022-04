One Piece: ¿qué son las frutas mitológicas y quiénes las tienen?

Las últimas publicaciones del manga de One Piece (#1043 y #1044) han causado un gran revuelo entre los amantes de esta gran historia de piratas. Después de todo, causaron uno de las revelaciones más grandes de los últimos años y tiene que ver con lo que conocemos como Frutas del Diablo. Por lo tanto, en esta nota de One Piece explicaremos qué son las frutas mitológicas/míticas, cuántas hay hasta el momento y quiénes las tienen.

Antes de iniciar la lista debemos saber qué son las frutas mitológicas:

Para entender qué son las frutas mitológicas en One Piece, también conocidas como míticas, hace falta repasar qué son las frutas Zoan. Estas permiten a su usuario transformarse en un animal o, mejor dicho, en otro ser . Se hace la aclaración porque hay frutas «Hito Hito» que dan características humanas. En todo caso, el usuario recibe una gran fuerza y puede transformarse a voluntad en una forma híbrida o completa.

Estos ocho personajes comieron una fruta mitológica:

Marco «el Fénix» era el comandante de la Primera División de los Piratas de Barbablanca. Después de perder en la Batalla de la Venganza entre lo que quedó de los seguidores de Barbablanca y los Piratas de Barbanegra, se dedicó a ser médico en la Isla Sphinx.

La fruta de Marco es la Tori Tori: Modelo Fénix. Esta le permite convertirse en un fénix de llamas azules que le permite volar muy rápido. Las llamas son curativas, por lo que Marco puede recibir daño y curarse inmediatamente. También puede curar a otros pero a una velocidad menor.

La primera aparición de Marco fue en el capítulo 234 del manga y el episodio 134 del anime. La primera vez que vimos su fruta en uso fue en el capítulo 553 del manga y el episodio 463 del anime.

Sengoku fue durante mucho tiempo el almirante de flota de la Marina. Si bien cedió su puesto para solo ser el inspector, es un personaje muy importante por su relación con otros como Don Quixoje Doflamingo.

La fruta de Sengoku es la Hito Hito: Modelo Buda. Esta le permite convertirse en un Buda gigantesco y hacer su cuerpo dorado. Con el crecimiento de sus brazos puede generar grandes ondas de choque que causan graves daños al impacto. No se han revelado otros usos.

La primera aparicLa primera aparición de Sengoku fue en el capítulo 234 del manga y el episodio 134 del anime (al igual que Marco). El poder de su fruta fue mostrado por primera vez en el capítulo 571 del manga y el 480 del anime.

Catarina Devon se unió a los Piratas de Barbanegra después de que Marshall D. Teach la liberara del nivel VI de Impel Down. Se convirtió en una de los Diez Capitanes Titánicos, ya que es la capitana del sexto barco.

La fruta de Catarina Devon es la Inu Inu: modelo Kyubi no Kitsune (Zorro de las Nueve Colas). Si bien no se sabe mucho de ella, hasta ahora se conoce que le permite convertirse en cualquier otra persona.

La primera aparición de Catarina Devon en el manga fue en el capítulo 575, mientras que en el anime hizo lo suyo en el episodio 484. Sus poderes fueron mostrados hasta hace relativamente poco, pues se vieron en el capítulo 925 y el episodio 917, respectivamente.

Kurozumi Orochi es el actual shogun del país de Wano. Es uno de los antagonistas del actual arco del País de Wano y ha sido aliado de Kaidou durante mucho tiempo.

La fruta de Orochi es Hebi Hebi: modelo yamata-no-orochi. Esta fruta le permite convertirse en una serpiente con varias cabezas. El número puede variar, pero tiene un máximo de ocho. La transformación otorga mucha resistencia física y la capacidad de morder fuertemente a los enemigos a un gran rango.

El personaje apareció por primera vez en el capítulo 927 del manga y el episodio 921 del anime. El poder de la fruta fue revelado esa misma vez.

Onimaru es un zorro que fue acompañante del último daimyo de Ringo, Shimotsuki Ushimaru. Desde la muerte de él, Onimaru se dedicó a proteger las tumbas de Ringo.

La fruta de Onimaru es la Hito-Hiro: modelo Onyudo. Esto le permite convertirse en un gran monje yokai con el que se le conoce como Gyukimaru. En esta forma puede hablar como humano y dispose de una gran fuerza y velocidad debido a su tamaño.

Onimaru fue presentado en el capítulo 936 del manga y el epsiodio 932 del anime. Pudimos ver a Gyukimaru en acción esos mismos números.

Yamato es la hija de Kaido, pero decidió unirse a la Alianza Ninja-Pirata-Mink-Samurai para derrotar a los Piratas Bestia.

Su fruta es la Inu Inu: modelo Okuchi no Makami. El Okuchi-no-makami es una deidad lobo que los japoneses de las zonas rurales veneraron durante mucho tiempo. En el caso de Yamato, esta le sirve para ganar una fuerza física a tal punto de poder combatir mano a mano con su padre. Tiene habilidades de hielo, lo que le permite hacer barreras que la protegen y congelar a los enemigos.

Yamato apareció en escena en el capítulo 971 del manga y el episodio 972 del anime. La primera vez que se usó fue en el capítulo 1020 y todavía no ha salido en el anime.

Kaidou es el líder de los Piratas Bestia y uno de los Cuatro Emperadores (junto a Barbanegra, Shanks y Big Mom), quien se encuentra ocupando el País de Wano.

La fruta de Kaidou es la Uo Uo: modelo Seiryu. Esto le permite convertirse en un dragón oriental azul que lo dota de una resistencia inigualable. Además, obtiene habilidades elementales como aliento de fuego, ráfagas de relámpagos y ondas de viento cortantes. Inclusive, es capaz de utilizar la misma habilidad que le permite flotar para levantar cosas de gran tamaño como una isla.

La primera vez que vimos a Kaidou fue en el capítulo 795 del manga y el episodio 739 del anime. Su fruta no se aprecia en acción hasta el capítulo 921 y el episodio 912.

Luffy es el protagonista de One Piece y quien hemos visto desde su comienzo. Hasta hace poco se pensaba que su fruta era una Paramecia conocida como la Gomu Gomu no Mi. Sin embargo, como explicamos en las notas de los capítulos #1043 y #1044, su fruta en realidad sería la Zoan Hito Hiro: modelo Nika.

Nika es un guerrero antiguo, también conocido como el «Dios Sol», el cual es la esperanza de los esclavos que algún día esperan que él los libere con su sonrisa de todo sufrimiento. Esta es información, la cual escuchó Who’s-Who en su tiempo en la prisión Impel Down, es la única que se tiene sobre Nika, el «Dios Sol» (…)

(…) Los cinco ancianos del Gorosei, al momento de revelar el verdadero nombre de la Fruta del diablo o Akuma no mi de Monkey D Luffy también comentaron que poderes tiene esta fruta que antes pensabamos que era la Gomu gomu no mi. Los poderes de la Hito hito no mi tipo zoan modelo mitológico Nika, le otorgan al usuario las propiedades de la goma permitiéndole luchar de acuerdo a su imaginación.