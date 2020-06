Se anuncia un nuevo anime de The World Ends With You

El estilizado juego de rol de Square Enix, The World Ends With You, recibirá una adaptación en anime, de acuerdo al canal oficial del proyecto en Twitter.

La página oficial ha implementado un conteo regresivo de siete días que aún no comienza a correr. Según el conteo, la revelación tomará lugar el 9 de julio en la versión virtual de Anime Expo, la cual también ha tenido que reestructurarse por los sucesos relacionados con la pandemia global.

El estudio que realizará la serie también será anunciado durante el evento. Aunque no hay un panel específico para este anime, habrá múltiples espacios para compañías distribuidoras como Crunchyroll, Funimation y Aniplex.

The World Ends With You es un juego lanzado para Nintendo DS en el 2007. El título ha tenido adaptaciones para móviles y una reedición especial para Nintendo Switch. La historia del juego está centrada en Neku, un chico de cabello naranja que despierta en el distrito de Shibuya, Tokyo con un misterioso contador en su mano. El título combina la moda, amistad y la necesidad de aislarse del mundo.

Tendremos más noticias de esta nueva serie durante Anime Expo Lite, del 3 al 4 de julio.

Vía: Polygon