En septiembre del año pasado, dentro del marco de Virtual Crunchyroll Expo, la plataforma anunció que estaba trabajando en un ‘anime’ basado en el juego de culto Shenmue. Sin embargo, Crunchyroll no compartió información nueva sobre el proyecto durante más de un año. No fue hasta New York Comic Con 2021 que la compañía aprovechó para compartir nuevos datos sobre la producción y el primer adelanto de Shenmue the Animation.

En esta nota podrán encontrar todo lo que se ha revelado sobre el ‘anime’ de Shenmue.

¿Cuándo será la fecha de estreno del ‘anime’ de Shenmue?

Por el momento, Shenmue the Animation no tiene una fecha de estreno puntual. Sin embargo, el adelanto revela que se estrenará a nivel mundial a través de Crunchyroll. La única excepción será Estados Unidos, país en el que el ‘anime’ de Shenmue será transmitido en Adult Swim.

¿Quiénes están involucrados en la producción?

Aunque el material promocional de Shenmue the Animation no ha revelado su fecha de estreno, Crunchyroll sí ha dado a conocer que el ‘anime’ tendrá un total de 13 episodios.

La animación de Shenmue estará a cargo de Telecom Animation Film, conocido por hacer el ‘anime’ de Tower of God. El creador de la franquicia, Yu Suzuki, ejerce como productor ejecutivo. La dirección está a cargo de Chikara Sakurai, conocido por dirigir la temporada 2 de One Punch Man. Sola Entertainment es responsable de la administración del proyecto.

¿Cuántos episodios tendrá el ‘anime’ de Shenmue?

Shenmue the Animation consistirá de 13 episodios. Por el momento se desconoce cuánto adaptará de los juegos, pero el adelanto sugiere que solo abarcará los eventos del primero.

¿De qué trata Shenmue?

Después de que su padre es asesinado por el misterioso Lan Di, el artista marcial Ryo Hazuki se embarca en una cruzada para derrotarlo y recuperar un artefacto que robo: el espejo del dragón. A lo largo de su aventura, en la que deberá hacer frente a una banda criminal bajo el mando de Lan Di, Ryo descubrirá más sobre el pasado de su padre y su relación con su asesino. Sin embargo, también aprenderá que tiene que volverse más fuerte para enfrentar a Lan Di.

Fuente: New York Comic Con 2021