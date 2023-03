La cuenta oficial en Twitter de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ha anunciado cuándo saldrá el último episodio, que completará la parte 3 de la temporada final del ‘anime’ que adapta el ‘manga’ de Hajime Isayama. La primera mitad de la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) ya fue emitido en Japón y junto al especial de una hora Pony Canyon compartió dos videos en sus redes sociales.

¿Cuándo sale el último episodio de temporada final de de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)?

Los fanáticos de Shingeki no Kyojin tendrán que volver a llenarse de paciencia. Ya que, quedan muchos meses para ver el final de Attack on Titan. Sin embargo, el breve adelanto compartido por Pony Canyon ha revelado que el último episodio de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) será estrenado durante el tercer cuarto del 2023.

Adicionalmente, Pony Canyon compartió un video especial ambientado por la canción «Under the Tree», el ‘opening’ de la tercera parte (3) de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Cómo y dónde ver la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en Colombia y Latinoamérica

Ahora la pregunta es cuál será el día del estreno del final de Attack on Titan.

Kodansha es la poseedora de los derechos del ‘manga’ y el ‘anime’ de Attack on Titan. Así que es normal que muchos se pregunten dónde ver la parte 3 de la temporada final de Shingeki no Kyojin, ya que puede que esta serie —al igual que Tokyo Revengers— de él salto a Star+ debido al acuerdo entre Kodansha y Disney. De no llegar a entrar Shingeki no Kyojin (Attack on Titan) en el acuerdo entre Kodansha y Disney, Crunchyroll será la plataforma donde podremos ver el final de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan).

Fuente: cuenta oficial de Shingeki no Kyojin (Attack on Titan)