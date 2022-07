El evento de Anime Expo nos ha dejado noticias muy interesantes de producciones como Trigun Stampede, Shūmatsu no Valkyrie, The First Slam Dunk y Bleach TYBW. La convención todavía no ha terminado, por lo que todavía podemos hablar de nuevos anime que llegarán muy próximamente, entre ellos Solo Leveling, Mashle y Tomo-Chan is Girl!

Las tres son series anime que llegarán a lo largo de 2023. A continuación, te explicaremos lo que necesitas saber de estas antes de su lanzamiento oficial:

¿De qué tratará el anime Solo Leveling?

Solo Leveling es un ‘manhwa’ (manga coreano) hecho por el escritor Chugong y el artista DUBU. Este empezó a circular como cómic digital en 2016 y fue adaptado como webtoon a partir del 2018 y terminó hace unos meses con un total de 179 capítulos. Este ganó tanto reconocimiento por fuera de Corea del Sur que terminó siendo de los manhwa más famosos hasta la fecha. Shunsuke Nakashige (Mother of the Goddess’ Dormitory) será el director del anime de Solo Leveling en A-1 Pictures y Noboru Kimura (Gundam Build Divers) será el escritor principal, mientras que Tomoko Sudo (Alice in Borderland) diseñará los personajes y Hiroyuki Sawano (Attack on Titan) compondrá la música. El anime será transmitido por Crunchyroll. Su sinopsis es la siguiente:

Ha pasado más de una década desde la repentina aparición de las «puertas», los caminos que conectan nuestro mundo con una dimensión diferente. Desde entonces, ciertos humanos han despertado poderes sobrenaturales. Llamamos a estos individuos «cazadores». Los cazadores se ganan la vida usando sus poderes para conquistar mazmorras dentro de las puertas. En este mundo de clientes duros, el cazador de bajo rango Jinwoo Sung es conocido como «el cazador más débil de toda la humanidad». Un día, Jinwoo resulta fatalmente herido cuando se encuentra con dos dragones de alto rango escondidos dentro de una mazmorra de bajo rango. En ese momento, una misteriosa ventana de misión aparece frente a él. Al borde de la muerte, Jinwoo decide aceptar la misión y comienza a subir de nivel… mientras que los demás no lo hacen.

Un anime de Mashle

Por su parte, el manga Mashle: Magic and Muscles de Hajime Koumoto recibirá una versión anime. El manga ha estado siendo publicado en la Weekly Shonen Jump de Shueisha desde enero de 2020. Se sabe que este ya entró a su arco final con el volumen número 12 lanzado el lunes 3 de julio. Todavía no se sabe si habrá forma legal de ver este anime en occidente. La sinopsis de la historia es la siguiente:

Este es un mundo de magia donde la magia se usa para todo. Pero en lo profundo del bosque existe un joven que pasa su tiempo entrenando y aumentando su volumen muscular. No puede usar magia, pero disfruta de una vida pacífica con su padre. ¡Pero un día, su vida corre peligro! ¿Su cuerpo musculoso lo protegerá de los usuarios de magia que lo persiguen? ¡Músculos poderosamente entrenados aplastan la magia cuando comienza esta fantasía mágica anormal!

Otro anime más: Tomo-Chan is a Girl!

Para terminar, tenemos una comedia romántica llamada Tomo-Chan is a Girl! Se trata de la historia de una chica de secundaria que está perdidamente enamorada de su amigo de la infancia, quien no ve nada en ella más que a «un amigo más» al comportarse ella siempre de forma muy masculina. El Anime de Tomo-Chan is a Girl! tendrá como voces a actores como Rie Takahashi (Tomo Aizawa) Kaito Ishikawa (Junichiro Kubota). Además, será transmitido por Crunchyroll. La sinopsis es la siguiente:

La joven estudiante de secundaria Tomo Aizawa (quien tiene una apariencia algo masculina) finalmente logra decirle a su amigo de la infancia, Jun, que está enamorada de él. Desafortunadamente, su confesión pasa por encima de él: ni siquiera se dio cuenta de que era una chica hasta la escuela secundaria, ¡e incluso ahora, Jun todavía piensa en ella como un hermano! ¿Cómo puede Tomo-chan convencerlo de lo contrario y ganarse el corazón de Jun?

Vía: AnimeNewsNetwork

Fuente: Anime Expo