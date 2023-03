Spy x Family ya tiene fecha para su temporada 2 y la película

En el marco del primer día de AnimeJapan 2023, nos enteramos que la querida familia Forger ya tiene la agenda lista para su regreso en la serie ‘anime’ y su primera película. Si bien ya sabíamos sobre la confirmada temporada 2 de Spy x Family y su debut fílmico, nos alegra contar con una fecha aproximada y saber cuándo sale cada una.

¿Cuándo sale la temporada 2 de Spy x Family?

La temporada 2 del ‘anime’ de Spy x Family verá la luz en octubre del 2023. Por su parte, la película Spy x Family Code: White se estrenará en diciembre del 2023. Una nueva imagen de la película de Yor, Anya, Loid y Bond (no ese Bond) acompaña los anuncios.

Takashi Katagiri está encargado de la película animada Spy x Family Code: White, quien dirigió un episodio en la primera temporada de la serie. El director del ‘anime’, Kazuhiro Furuhashi, supervisará el filme y de paso trabaja en la temporada 2 de Spy x Family.

El diseñador de personajes, Kazuaki Shimada (The Promised Neverland), regresa igualmente tanto para la temporada 2 como para la película. Está acompañado por Kana Ishida (director de animación de Oreimo) para la película. Ichiro Okouchi (Code Geass: Lelouch of the Rebellion) será el compositor de la serie para la segunda temporada y el escritor de la película, con Ayumu Hisao y Daishiro Tanimura (de la primera temporada) como compositores de apoyo en la temporada 2.

Tanto la serie ‘anime’ de Spy x Family como la película están producidas por WIT Studio y CloverWorks. La producción musical corre a cargo de [K]NoW_NAME (Dorohedoro). Toda la primera temporada de Spy x Family se puede ver a través de Crunchyroll. Mientras tanto, también puedes ver el ‘opening’ de la segunda temporada de Spy x Family.

Fuente: Spy x Family Twitter, AnimeJapan 2023

Vía: Crunchyroll